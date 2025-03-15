Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є напрямки вздовж східного кордону України, де російська армія накопичує сили, вказавши, що "це свідчить про бажання завдати удару по нашій Сумській області", пише УНН.

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"Бачимо напрямки вздовж нашого східного кордону України, де російська армія накопичує сили. Це свідчить про бажання завдати удару по нашій Сумській області. Ми це розуміємо й будемо протидіяти. Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати. Накопичення російських сил свідчить про те, що в москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі. Затягування війни росією очевидне. Ми готові надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, у курській області та вздовж кордону", - повідомив Президент Зеленський у соцмережах.

Доповнення

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що російські загарбники малими штурмовими групами намагаються заходити на територію Сумської області.

Раніше Демченко зазначав, що говорити, ніби російські загарбники прорвали кордон в Сумській області, не є вірно. Ворог намагається витіснити Сили оборони з курщини, проводять десятки штурмових дій по позиціях українських воїнів.

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