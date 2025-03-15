Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть направления вдоль восточной границы Украины, где российская армия накапливает силы, указав, что "это свидетельствует о желании нанести удар по нашей Сумской области", пишет УНН.

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"Видим направления вдоль нашей восточной границы Украины, где российская армия накапливает силы. Это свидетельствует о желании нанести удар по нашей Сумской области. Мы это понимаем и будем противодействовать. Хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует путин, к чему готовится и что именно будет игнорировать. Накопление российских сил свидетельствует о том, что в москве собираются игнорировать дипломатию и в дальнейшем. Затягивание войны россией очевидно. Мы готовы предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, в курской области и вдоль границы", - сообщил Президент Зеленский в соцсетях.

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Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что российские захватчики малыми штурмовыми группами пытаются заходить на территорию Сумской области.

Ранее Демченко отмечал, что говорить, будто российские захватчики прорвали границу в Сумской области, не верно. Враг пытается вытеснить Силы обороны из курщины, проводят десятки штурмовых действий по позициям украинских воинов.

Сумская область: вражеские ДРГ заходят практически по всей протяженности линии соприкосновения - глава ОВА