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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

Киев • УНН

 • 110236 просмотра

Зеленский заявил о концентрации российских войск у восточной границы Украины, указывая на возможную подготовку к удару по Сумской области. Он призвал партнеров понимать планы путина.

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть направления вдоль восточной границы Украины, где российская армия накапливает силы, указав, что "это свидетельствует о желании нанести удар по нашей Сумской области", пишет УНН.

Детали

"Видим направления вдоль нашей восточной границы Украины, где российская армия накапливает силы. Это свидетельствует о желании нанести удар по нашей Сумской области. Мы это понимаем и будем противодействовать. Хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует путин, к чему готовится и что именно будет игнорировать. Накопление российских сил свидетельствует о том, что в москве собираются игнорировать дипломатию и в дальнейшем. Затягивание войны россией очевидно. Мы готовы предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, в курской области и вдоль границы", - сообщил Президент Зеленский в соцсетях.

Дополнение

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что российские захватчики малыми штурмовыми группами пытаются заходить на территорию Сумской области.

Ранее Демченко отмечал, что говорить, будто российские захватчики прорвали границу в Сумской области, не верно. Враг пытается вытеснить Силы обороны из курщины, проводят десятки штурмовых действий по позициям украинских воинов.

Сумская область: вражеские ДРГ заходят практически по всей протяженности линии соприкосновения - глава ОВА14.03.25, 08:52 • 54081 просмотр

Юлия Шрамко

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