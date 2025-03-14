Сумская область: вражеские ДРГ заходят практически по всей протяженности линии соприкосновения - глава ОВА
Киев • УНН
Из-за интенсивных обстрелов и активизации ДРГ, в Сумской области объявлена обязательная эвакуация из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской громад.
В пограничье Сумской области повысилась интенсивность диверсионных групп противника и интенсивность действий авиационных средств поражения - КАБов, FPV-дронов. От этих вражеских действий мирное население возможно защитить, только проведя эвакуацию жителей пограничья. Об этом заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх в видеообращении, распространенном Сумской ОВА в Facebook 13 марта, пишет УНН.
Относительно диверсионных групп противника, которые заходят - заходят практически на всей протяженности линии столкновения, начиная с Шосткинского района и заканчивая населенными пунктами Ахтырского района. То есть, действия у них активизировались. Я предупреждал, что такие действия будут в ближайшее время активизированы
По его словам, во время заседания Совета обороны Сумской области 13 марта было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской громад Сумского района. В связи с обострением оперативной ситуации на территории области, постоянным огневым поражением со стороны рф и с целью сохранения жизни гражданского населения области.
"По оперативным данным наших военных, ситуация на границе сегодня напряженная, но контролируемая. Подразделения российской армии не пересекли границу и не захватили ни одного населенного пункта на территории Сумской области", - указал Артюх.
Начальник Сумской ОВА призвал жителей Сумщины не доверять вражеским ИПСО, пользоваться официальными источниками информации.
Российские войска не закрепились в Сумской области - ОВА11.03.25, 13:56 • 18886 просмотров