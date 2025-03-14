На Сумщині ворожі ДРГ заходять практично на всій протяжності лінії зіткнення - голова ОВА

На прикордонні Сумської області підвищилась інтенсивність диверсійних груп противника та інтенсивність дій авіаційних засобів ураження - КАБів, FPV-дронів. Від цих ворожих дій мирне населення можливо захистити, тільки провівши евакуацію жителів прикордоння. Про це заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх у відеозверненні, поширеному Сумською ОВА у Facebook 13 березня, пише УНН.

Стосовно диверсійних груп противника, які заходять - заходять практично на всій протяжності лінії зіткнення, починаючи з Шосткинського району і закінчуючи населеними пунктами Охтирського району. Тобто, дії у них активізувалися. Я попереджав, що такі дії будуть найближчим часом активізовані - сказав голова Сумської ОВА.

З його слів, під час засідання Ради оборони Сумської області 13 березня було ухвалено рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад Сумського району. У зв’язку з загостренням оперативної ситуації на території області, постійним вогневим ураженням з боку рф та з метою збереження життя цивільного населення області.

"За оперативними даними наших військових, ситуація на кордоні сьогодні напружена, але контрольована. Підрозділи російської армії не перетнули кордон і не захопили жодного населеного пункту на території Сумської області", - вказав Артюх.

Начальник Сумської ОВА закликав жителів Сумщини не довіряти ворожим ІПСО, користуватись офіційними джерелами інформації.

російські війська не закріпилися в Сумській області - ОВА