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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На Сумщині ворожі ДРГ заходять практично на всій протяжності лінії зіткнення - голова ОВА

Київ • УНН

 • 54085 перегляди

Через інтенсивні обстріли та активізацію ДРГ, на Сумщині оголошено обов'язкову евакуацію з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад.

На Сумщині ворожі ДРГ заходять практично на всій протяжності лінії зіткнення - голова ОВА

На прикордонні Сумської області підвищилась інтенсивність диверсійних груп противника та інтенсивність дій авіаційних засобів ураження - КАБів, FPV-дронів. Від цих ворожих дій мирне населення можливо захистити, тільки провівши евакуацію жителів прикордоння. Про це заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх у відеозверненні, поширеному Сумською ОВА у Facebook 13 березня, пише УНН.

Стосовно диверсійних груп противника, які заходять - заходять практично на всій протяжності лінії зіткнення, починаючи з Шосткинського району і закінчуючи населеними пунктами Охтирського району. Тобто, дії у них активізувалися. Я попереджав, що такі дії будуть найближчим часом активізовані

- сказав голова Сумської ОВА.

З його слів, під час засідання Ради оборони Сумської області 13 березня було ухвалено рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад Сумського району. У зв’язку з загостренням оперативної ситуації на території області, постійним вогневим ураженням з боку рф та з метою збереження життя цивільного населення області.

"За оперативними даними наших військових, ситуація на кордоні сьогодні напружена, але контрольована. Підрозділи російської армії не перетнули кордон і не захопили жодного населеного пункту на території Сумської області", - вказав Артюх.

Начальник Сумської ОВА закликав жителів Сумщини не довіряти ворожим ІПСО, користуватись офіційними джерелами інформації.

російські війська не закріпилися в Сумській області - ОВА11.03.25, 13:56 • 18905 переглядiв

Юлія Шрамко

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