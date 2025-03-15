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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16682 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Сырский доложил Зеленскому: ситуация на Покровском направлении стабилизирована, а операция на курщине продолжается, окружения нет

Киев • УНН

 • 26008 просмотра

Главком Сырский сообщил о стабилизации ситуации на Покровском направлении, продолжении операции на Курщине, и планах РФ относительно Сумской области. "Длинный Нептун" успешно прошел испытания.

Сырский доложил Зеленскому: ситуация на Покровском направлении стабилизирована, а операция на курщине продолжается, окружения нет

Ситуация на Покровском направлении стабилизирована, операция на курщине продолжается, украинские войска продолжают сдерживать соответствующие группировки россии и Северной Кореи на курщине, окружения наших войск нет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в субботу, пишет УНН.

Детали

"Доклад Главкома Сырского. Защита позиций на Донетчине и других участках фронта. Благодарен всем украинским подразделениям за стойкость и эффективность в уничтожении оккупанта. Ситуация на Покровском направлении стабилизирована. Отдельно по Курщине. Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам на Курщине было оттянуто значительное количество российских сил с других направлений. Наши войска продолжают сдерживать соответствующие группировки россии и Северной Кореи на Курщине. Окружения наших войск нет", - написал Зеленский в соцсетях.

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области15.03.25, 13:23 • 110236 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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