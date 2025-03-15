Сырский доложил Зеленскому: ситуация на Покровском направлении стабилизирована, а операция на курщине продолжается, окружения нет

Ситуация на Покровском направлении стабилизирована, операция на курщине продолжается, украинские войска продолжают сдерживать соответствующие группировки россии и Северной Кореи на курщине, окружения наших войск нет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в субботу, пишет УНН.

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"Доклад Главкома Сырского. Защита позиций на Донетчине и других участках фронта. Благодарен всем украинским подразделениям за стойкость и эффективность в уничтожении оккупанта. Ситуация на Покровском направлении стабилизирована. Отдельно по Курщине. Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам на Курщине было оттянуто значительное количество российских сил с других направлений. Наши войска продолжают сдерживать соответствующие группировки россии и Северной Кореи на Курщине. Окружения наших войск нет", - написал Зеленский в соцсетях.

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области