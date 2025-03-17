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Де на фронті найгарячіше та яка ситуація на курщині - карта від Генштабу

Київ • УНН

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Минулої доби на фронті відбулося 112 боїв, найбільше на Покровському напрямку. Ворог завдав 81 авіаудар та застосував 2534 дрони-камікадзе.

Де на фронті найгарячіше та яка ситуація на курщині - карта від Генштабу

112 боїв сталося на фронті минулої доби, найбільше - на Покровському напрямку, також ворог був більш активний на курщині та Торецькому напрямку, повідомили у ранковому зведенні у Генштабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, вчора відбулося 112 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, минулої доби загарбники завдали по території України одного ракетного та 81 авіаційного ударів, застосували одну ракету та скинули 135 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 2534 дрони-камікадзе та здійснили 5794 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один артилерійський засіб противника.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська і Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Зелена Долина та в бік Григорівки, Новомихайлівки і Нового.

На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Івано-Дар’ївка, противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Торецьк та Дружба.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Новосергіївка, Успенівка, Ясенове, Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Скудного та в напрямку Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили шість ворожих атак поблизу Привільного, Вільного Поля та в напрямку Новополя.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Степове, Малі Щербаки та в районі Жереб’янки.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 289 артилерійських обстрілів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню", - ідеться у зведенні.

ЗСУ ліквідували понад 1200 окупантів та десятки одиниць техніки - Генштаб17.03.25, 07:47 • 17829 переглядiв

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