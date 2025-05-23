В орловской области рф разбился вертолет Ми-8: двое членов экипажа погибли
Киев • УНН
В орловской области россии потерпел крушение вертолет Ми-8, в результате чего погибли двое членов экипажа. По предварительной информации, это произошло из-за отказа двигателя.
В орловской области россии потерпел крушение вертолет Ми-8, в результате чего погибли двое членов экипажа. По предварительной информации, это произошло в результате отказа двигателя, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Вертолет потерпел крушение в поселке Нарышкино орловской области. Предварительно, из-за отказа двигателя
Также сообщается, что во время падения вертолет развернуло в противоположную сторону. Также он дымил.
Все случилось в 14:10. Перед падением вертолет развернуло на 180 градусов. По словам очевидцев, вертолет дымил во время падения
В результате аварии этой аварии погибли предварительно два человека — пилот и бортмеханик.
Вертолет Ми-8 летел в сторону смоленской области, на аэродром базирования в вяземском районе. Причиной аварии называют отказ двигателя.
Дополнение
Силы специальных операций во взаимодействии с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), Ракетными войсками и артиллерией уничтожили два вражеских вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области рф.
В ленинградской области рф разбился военный вертолет Ми-8 во время учебно-тренировочного полета. Все члены экипажа погибли. Вертолет находился на вооружении вкс россии.