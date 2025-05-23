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В орловской области рф разбился вертолет Ми-8: двое членов экипажа погибли

Киев • УНН

 • 392 просмотра

В орловской области россии потерпел крушение вертолет Ми-8, в результате чего погибли двое членов экипажа. По предварительной информации, это произошло из-за отказа двигателя.

В орловской области рф разбился вертолет Ми-8: двое членов экипажа погибли

В орловской области россии потерпел крушение вертолет Ми-8, в результате чего погибли двое членов экипажа. По предварительной информации, это произошло в результате отказа двигателя, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Вертолет потерпел крушение в поселке Нарышкино орловской области. Предварительно, из-за отказа двигателя 

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время падения вертолет развернуло в противоположную сторону. Также он дымил.

Все случилось в 14:10. Перед падением вертолет развернуло на 180 градусов. По словам очевидцев, вертолет дымил во время падения 

- сообщили росСМИ.

В результате аварии этой аварии погибли предварительно два человека — пилот и бортмеханик.

Вертолет Ми-8 летел в сторону смоленской области, на аэродром базирования в вяземском районе. Причиной аварии называют отказ двигателя.

Дополнение

Силы специальных операций во взаимодействии с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), Ракетными войсками и артиллерией уничтожили два вражеских вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области рф.

В ленинградской области рф разбился военный вертолет Ми-8 во время учебно-тренировочного полета. Все члены экипажа погибли. Вертолет находился на вооружении вкс россии.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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