В Брянской области рф мост обрушился на пассажирский поезд: есть погибшие и раненые (видео)

В Брянской области россии, в ночь на 1 июня, мост обрушился на пассажирский поезд, следовавший по маршруту москва - Климово. Поезд сошел с рельсов. В результате инцидента семь человек погибли, более 30 пострадали. Обстоятельства обрушения моста устанавливаются. Об этом информирует УНН со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза, Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте следственного комитета россии.

31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут поступило сообщение о том, что на перегоне Выгоничи — Пилшино в Брянской области произошел обвал конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд - пишет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте следственного комитета россии.

По информации Межрегиональной транспортной прокуратуры, в результате происшествия был поврежден пассажирский поезд сообщением Климов-Москва.

В результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семь человек погибли. В медорганизации Брянской области доставлено 30 пострадавших, в том числе 2 детей. Двое из пострадавших, в том числе ребенок – в тяжелом состоянии. - сообщили в МЧС россии.

"В месте обрушения моста находятся все оперативные и экстренные службы, работают следователи", - добавил чиновник.

Как сообщил Богомаз, в данный момент пассажиры поезда доставлены на железнодорожный вокзал Брянск -I и в течение часа будут отправлены сформированным поездом в Москву.

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