Дві катастрофи на залізниці в рф: є загиблі та поранені у брянській та курській областях, у росзмі пишуть про вибухові пристрої

За версією рф, "через підрив опори" у брянській області обвалився міст із фурою, у той час там проїжджав пасажирський потяг "климове-москва".

У курській області, внаслідок обвалення мосту, частина поїзда впала на автомобільну дорогу, поранено машиніста тепловоза, також перекрито дорогу.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Дві катастрофи у росії на залізниці в ніч на неділю. За оновленими даними російських ЗМІ, у Брянській області, за останніми даними, внаслідок обвалення мосту загинуло семеро людей, 66 постраждали, з них 44 людини госпіталізовано.

Троє постраждалих, включно з однією дитиною, перебувають у важкому стані. - ідеться у дописі.

Також, за даними представників відомства російської залізниці (ржд), у курської області, під час руху вантажного поїзда на 48-му кілометрі траси тросна - калинівка, впав проліт моста.

За даними т.в.о. губернатора курської області олександра хінштейна, в одного з машиністів тепловоза внаслідок цього інциденту пошкоджено ноги. Наразі відомо, що автомобільну дорогу, яка проходить під мостом, перекрито, при цьому рух можливий лише в об'їзд.

У рф стверджують про вибухові пристрої, які призвели до катастрофічних наслідків

Причиною аварій на брянщині та крущині стали закладені вибухові пристрої - пише низка росЗМІ та телеграм-каналів.

На крущині, нібито їх було закладено під полотно приблизно за 30 метрів від мосту й одну з опор.

Унаслідок вибуху частина локомотива обрушилася вниз, інша - повисла над проваллям.

Нагадаємо

УНН передавав, що у брянській області росії, у ніч на 1 червня, міст завалився на пасажирський потяг.

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