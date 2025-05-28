Інформація про атаку ЗСУ на гелікоптер путіна під час поїздки в курську область є фейком - Стратком
Київ • УНН
російські ЗМІ поширили неправдиву інформацію про атаку ЗСУ на гелікоптер путіна. Центр стратегічних комунікацій спростував це, нагадавши, що путін відвідував курську область на авто.
Інформація, оприлюднена російськими ЗМІ про те, що гелікоптер російського диктатора володимира путіна потрапив під атаку ЗСУ під час його поїздки в курську область, не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Стратком), інформує УНН.
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Зазначається, що відповідну інформацію оприлюднив в ефірі одного з російських телеканалів командир дивізії ППО збройних сил рф юрій дашкін.
Насправді: путін відвідав курську область 20 травня - це була його перша поїздка в регіон після того, як мо рф відзвітувало про повне звільнення території від ЗСУ. При цьому про прорив путіна через рій дронів на вертольоті повідомляють уперше
Там підкреслюють, що прокремлівські ЗМІ, висвітлюючи поїздку путіна, стверджували, що він пересувався регіоном виключно на автомобілі.
"Кадри з кортежем показували усі федеральні телеканали. Крім того, у цих числах ні Міноборони, ні курські ЗМІ та Telegram-канали не повідомляли про атаку БПЛА, яка за масштабами відповідала б словам дашкіна", - додали у Страткомі.
Нагадаємо
Днями керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що російський диктатор володимир путін відвідав курську область, яку рф не контролює повністю. путіна у курській області, перш за все, цікавив не стан будинків та життя місцевих жителів, а будівництво АЭС-2 у місті курчатов, яке він наскоком відвідав.
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