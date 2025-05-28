Інформація про атаку ЗСУ на гелікоптер путіна під час поїздки в курську область є фейком - Стратком

Інформація, оприлюднена російськими ЗМІ про те, що гелікоптер російського диктатора володимира путіна потрапив під атаку ЗСУ під час його поїздки в курську область, не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Стратком), інформує УНН.

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Зазначається, що відповідну інформацію оприлюднив в ефірі одного з російських телеканалів командир дивізії ППО збройних сил рф юрій дашкін.

Насправді: путін відвідав курську область 20 травня - це була його перша поїздка в регіон після того, як мо рф відзвітувало про повне звільнення території від ЗСУ. При цьому про прорив путіна через рій дронів на вертольоті повідомляють уперше - вказують в Страткомі.

Там підкреслюють, що прокремлівські ЗМІ, висвітлюючи поїздку путіна, стверджували, що він пересувався регіоном виключно на автомобілі.

"Кадри з кортежем показували усі федеральні телеканали. Крім того, у цих числах ні Міноборони, ні курські ЗМІ та Telegram-канали не повідомляли про атаку БПЛА, яка за масштабами відповідала б словам дашкіна", - додали у Страткомі.

Нагадаємо

Днями керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що російський диктатор володимир путін відвідав курську область, яку рф не контролює повністю. путіна у курській області, перш за все, цікавив не стан будинків та життя місцевих жителів, а будівництво АЭС-2 у місті курчатов, яке він наскоком відвідав.

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