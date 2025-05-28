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Информация об атаке ВСУ на вертолет путина во время поездки в курскую область является фейком - Стратком

Киев • УНН

 • 136 просмотра

российские СМИ распространили ложную информацию об атаке ВСУ на вертолет путина. Центр стратегических коммуникаций опроверг это, напомнив, что путин посещал курскую область на авто.

Информация об атаке ВСУ на вертолет путина во время поездки в курскую область является фейком - Стратком

Информация, обнародованная российскими СМИ о том, что вертолет российского диктатора владимира путина попал под атаку ВСУ во время его поездки в курскую область, не соответствует действительности. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (Стратком), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующую информацию обнародовал в эфире одного из российских телеканалов командир дивизии ПВО вооруженных сил рф юрий дашкин.

На самом деле: путин посетил курскую область 20 мая - это была его первая поездка в регион после того, как мо рф отчиталось о полном освобождении территории от ВСУ. При этом о прорыве путина через рой дронов на вертолете сообщают впервые

- указывают в Страткоме.

Там подчеркивают, что прокремлевские СМИ, освещая поездку путина, утверждали, что он передвигался по региону исключительно на автомобиле.

"Кадры с кортежем показывали все федеральные телеканалы. Кроме того, в этих числах ни Минобороны, ни курские СМИ и Telegram-каналы не сообщали об атаке БПЛА, которая по масштабам соответствовала бы словам дашкина", - добавили в Страткоме.

Напомним

На днях руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что российский диктатор владимир путин посетил курскую область, которую рф не контролирует полностью. путина в курской области, прежде всего, интересовало не состояние домов и жизни местных жителей, а строительство АЭС-2 в городе курчатов, которое он наскоком посетил.

Не только "абсолютно безумный", но и "играет с огнем": новые заявления Трампа в сторону путина27.05.25, 19:19 • 49140 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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