Информация об атаке ВСУ на вертолет путина во время поездки в курскую область является фейком - Стратком

Информация, обнародованная российскими СМИ о том, что вертолет российского диктатора владимира путина попал под атаку ВСУ во время его поездки в курскую область, не соответствует действительности. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (Стратком), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующую информацию обнародовал в эфире одного из российских телеканалов командир дивизии ПВО вооруженных сил рф юрий дашкин.

На самом деле: путин посетил курскую область 20 мая - это была его первая поездка в регион после того, как мо рф отчиталось о полном освобождении территории от ВСУ. При этом о прорыве путина через рой дронов на вертолете сообщают впервые - указывают в Страткоме.

Там подчеркивают, что прокремлевские СМИ, освещая поездку путина, утверждали, что он передвигался по региону исключительно на автомобиле.

"Кадры с кортежем показывали все федеральные телеканалы. Кроме того, в этих числах ни Минобороны, ни курские СМИ и Telegram-каналы не сообщали об атаке БПЛА, которая по масштабам соответствовала бы словам дашкина", - добавили в Страткоме.

Напомним

На днях руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что российский диктатор владимир путин посетил курскую область, которую рф не контролирует полностью. путина в курской области, прежде всего, интересовало не состояние домов и жизни местных жителей, а строительство АЭС-2 в городе курчатов, которое он наскоком посетил.

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