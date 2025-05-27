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Не только "абсолютно безумный", но и "играет с огнем": новые заявления Трампа в сторону путина

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Дональд Трамп заявил, что путин "играет с огнем", намекая на последствия для рф. Также Трамп добавил, что именно он сдерживает наступление достаточно "плохих вещей" для россии.

Не только "абсолютно безумный", но и "играет с огнем": новые заявления Трампа в сторону путина

Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что президент рф владимир путин "играет с огнем". Но глава Белого дома добавил, что является залогом следующим "плохим вещам", которые могли бы произойти с россией.

Передает УНН со ссылкой на сообщение президента США Трампа в социальной сети TruthSocial.

Детали

После серии бомбардировок российской армией территории Украины, в США появляются новые реакции от политического руководства. Во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, в очередном сообщении на платформе TruthSocial, выступил с предупреждением в адрес главы кремля.

Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ плохих. Он играет с огнем!

- написал Трамп у себя в сообщении на официальной странице в сети TruthSocial.

Напомним

После самых масштабных атак рф по Украине президент США Дональд Трамп выразил возмущение, но продемонстрировал нежелание давить на россию и вводить против нее жесткие санкции. 

"Мирный процесс" по Украине только начинается и находится в очень "хрупком" состоянии, считает представитель кремля песков

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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