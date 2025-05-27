У кремлі вважають, що заяви канцлера ФРН "дисонують", оскільки "мирний процес" крихкий
Київ • УНН
Речник кремля заявив, що переговори про врегулювання війни в Україні знаходяться на початковому етапі. Також він відреагував на зняття обмежень дальності західної зброї.
Представник кремля дмитро пєсков прокоментував заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він визначив, що переговори про врегулювання війни рф в Україні на"крихкому" рівні та додав про можливу ескалацію.
Передає УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Мирний процес щодо України ще тільки починається і перебуває в дуже крихкому стані, і заяви Мерца з ним дисонують - заявив пєсков. Раніше сформулював відповідь щодо заяв і Німеччини.
Якщо заяви Мерца щодо збільшення дальності ракет, які поставляються Україні, відповідають дійсності, то це є ескалацією,
Нагадаємо
Фрідріх Мерц заявив, що зусилля Заходу щодо припинення вогню в Україні не дали результатів.
Канцлер Німеччини заявляв також про зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території росії.