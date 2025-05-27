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The Guardian

У кремлі вважають, що заяви канцлера ФРН "дисонують", оскільки "мирний процес" крихкий

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Речник кремля заявив, що переговори про врегулювання війни в Україні знаходяться на початковому етапі. Також він відреагував на зняття обмежень дальності західної зброї.

У кремлі вважають, що заяви канцлера ФРН "дисонують", оскільки "мирний процес" крихкий

Представник кремля дмитро пєсков прокоментував заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він визначив, що переговори про врегулювання війни рф в Україні на"крихкому" рівні та додав про можливу ескалацію.

Передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Мирний процес щодо України ще тільки починається і перебуває в дуже крихкому стані, і заяви Мерца з ним дисонують - заявив пєсков. Раніше сформулював відповідь щодо заяв і Німеччини. 

Якщо заяви Мерца щодо збільшення дальності ракет, які поставляються Україні, відповідають дійсності, то це є ескалацією,

- заявив речник кремля.

Нагадаємо

Фрідріх Мерц заявив, що зусилля Заходу щодо припинення вогню в Україні не дали результатів.

Канцлер Німеччини заявляв також про зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території росії.

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