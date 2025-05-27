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Мерц: росія не зацікавлена в мирі - Європі слід готуватися до затяжної війни в Україні

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Фрідріх Мерц заявив, що зусилля Заходу щодо припинення вогню в Україні не дали результатів. Він наголосив, що Європі слід готуватися до тривалої підтримки України.

Мерц: росія не зацікавлена в мирі - Європі слід готуватися до затяжної війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, зусилля Заходу щодо припинення вогню в Україні наразі не дали результатів, апозиція росії свідчить про відсутність її інтересу до мирних переговорів. Про це він заявив  під час пресконференції в Турку, передає УНН.

Деталі

Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів щодо тиску на путіна через припинення вогню в Україні.

Досвід останніх трьох тижнів показує, що зусилля, яких ми докладали разом в Європейському Союзі, а також разом з Великою Британією та Сполученими Штатами Америки, щоб досягти припинення вогню, поки що не були успішними. Втім, я з самого початку не мав ілюзій, що це може статися дуже швидко, але ми зробили спробу, яка дійшла аж до Ватикану. І якщо російська сторона навіть не готова прийняти запрошення Ватикану або прийняти посередництво Ватикану, щоб приїхати на зустріч на іншу територію, то це свідчить про те, що путін і росія, очевидно, не зацікавлені в даний момент в тому, щоб прийти до припинення вогню, перемир'я або навіть до мирної угоди

- зазначив Мерц.

За його словами, такий розвиток подій означає, що Україна має продовжувати захищатися, а партнери — посилити військову підтримку.

Мерц підкреслив, що війни зазвичай закінчуються не тоді, коли вичерпуються дипломатичні зусилля, а коли одна зі сторін зазнає військового або економічного виснаження. 

У цій війні ми, очевидно, ще дуже далекі від цього, тому я очікую, що нам, можливо, доведеться готуватися до більш тривалого періоду часу, але це не змінює нашої рішучості підтримувати Україну. І я кажу це так чітко, тому що йдеться не лише про територіальну цілісність України

- зазначив Канцлер.

Нагадаємо

Раніше Мерц заявляв про посилення тиску на уряди Угорщини та Словаччини через їхню позицію щодо росії. Зокрема стримуючу роль обох держав у питаннях санкцій ЄС проти рф

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Велика Британія
Словаччина
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