Мерц: росія не зацікавлена в мирі - Європі слід готуватися до затяжної війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, зусилля Заходу щодо припинення вогню в Україні наразі не дали результатів, апозиція росії свідчить про відсутність її інтересу до мирних переговорів. Про це він заявив під час пресконференції в Турку, передає УНН.

Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів щодо тиску на путіна через припинення вогню в Україні.

Досвід останніх трьох тижнів показує, що зусилля, яких ми докладали разом в Європейському Союзі, а також разом з Великою Британією та Сполученими Штатами Америки, щоб досягти припинення вогню, поки що не були успішними. Втім, я з самого початку не мав ілюзій, що це може статися дуже швидко, але ми зробили спробу, яка дійшла аж до Ватикану. І якщо російська сторона навіть не готова прийняти запрошення Ватикану або прийняти посередництво Ватикану, щоб приїхати на зустріч на іншу територію, то це свідчить про те, що путін і росія, очевидно, не зацікавлені в даний момент в тому, щоб прийти до припинення вогню, перемир'я або навіть до мирної угоди

За його словами, такий розвиток подій означає, що Україна має продовжувати захищатися, а партнери — посилити військову підтримку.

Мерц підкреслив, що війни зазвичай закінчуються не тоді, коли вичерпуються дипломатичні зусилля, а коли одна зі сторін зазнає військового або економічного виснаження.

У цій війні ми, очевидно, ще дуже далекі від цього, тому я очікую, що нам, можливо, доведеться готуватися до більш тривалого періоду часу, але це не змінює нашої рішучості підтримувати Україну. І я кажу це так чітко, тому що йдеться не лише про територіальну цілісність України