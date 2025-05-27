Мерц: росія не зацікавлена в мирі - Європі слід готуватися до затяжної війни в Україні
Київ • УНН
Фрідріх Мерц заявив, що зусилля Заходу щодо припинення вогню в Україні не дали результатів. Він наголосив, що Європі слід готуватися до тривалої підтримки України.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, зусилля Заходу щодо припинення вогню в Україні наразі не дали результатів, апозиція росії свідчить про відсутність її інтересу до мирних переговорів. Про це він заявив під час пресконференції в Турку, передає УНН.
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Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів щодо тиску на путіна через припинення вогню в Україні.
Досвід останніх трьох тижнів показує, що зусилля, яких ми докладали разом в Європейському Союзі, а також разом з Великою Британією та Сполученими Штатами Америки, щоб досягти припинення вогню, поки що не були успішними. Втім, я з самого початку не мав ілюзій, що це може статися дуже швидко, але ми зробили спробу, яка дійшла аж до Ватикану. І якщо російська сторона навіть не готова прийняти запрошення Ватикану або прийняти посередництво Ватикану, щоб приїхати на зустріч на іншу територію, то це свідчить про те, що путін і росія, очевидно, не зацікавлені в даний момент в тому, щоб прийти до припинення вогню, перемир'я або навіть до мирної угоди
За його словами, такий розвиток подій означає, що Україна має продовжувати захищатися, а партнери — посилити військову підтримку.
Мерц підкреслив, що війни зазвичай закінчуються не тоді, коли вичерпуються дипломатичні зусилля, а коли одна зі сторін зазнає військового або економічного виснаження.
У цій війні ми, очевидно, ще дуже далекі від цього, тому я очікую, що нам, можливо, доведеться готуватися до більш тривалого періоду часу, але це не змінює нашої рішучості підтримувати Україну. І я кажу це так чітко, тому що йдеться не лише про територіальну цілісність України
Нагадаємо
Раніше Мерц заявляв про посилення тиску на уряди Угорщини та Словаччини через їхню позицію щодо росії. Зокрема стримуючу роль обох держав у питаннях санкцій ЄС проти рф