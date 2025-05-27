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Мерц: россия не заинтересована в мире - Европе следует готовиться к затяжной войне в Украине

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Фридрих Мерц заявил, что усилия Запада по прекращению огня в Украине не дали результатов. Он подчеркнул, что Европе следует готовиться к длительной поддержке Украины.

Мерц: россия не заинтересована в мире - Европе следует готовиться к затяжной войне в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, усилия Запада по прекращению огня в Украине пока не дали результатов, а позиция россии свидетельствует об отсутствии ее интереса к мирным переговорам. Об этом он заявил  во время пресс-конференции в Турку, передает УНН.

Детали

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов о давлении на путина из-за прекращения огня в Украине.

Опыт последних трех недель показывает, что усилия, которые мы прилагали вместе в Европейском Союзе, а также вместе с Великобританией и Соединенными Штатами Америки, чтобы достичь прекращения огня, пока не были успешными. Впрочем, я с самого начала не питал иллюзий, что это может произойти очень быстро, но мы предприняли попытку, которая дошла до Ватикана. И если российская сторона даже не готова принять приглашение Ватикана или принять посредничество Ватикана, чтобы приехать на встречу на другую территорию, то это свидетельствует о том, что путин и россия, очевидно, не заинтересованы в данный момент в том, чтобы прийти к прекращению огня, перемирию или даже к мирному соглашению

- отметил Мерц.

По его словам, такое развитие событий означает, что Украина должна продолжать защищаться, а партнеры - усилить военную поддержку.

Мерц подчеркнул, что войны обычно заканчиваются не тогда, когда исчерпываются дипломатические усилия, а когда одна из сторон испытывает военное или экономическое истощение. 

В этой войне мы, очевидно, еще очень далеки от этого, поэтому я ожидаю, что нам, возможно, придется готовиться к более длительному периоду времени, но это не меняет нашей решимости поддерживать Украину. И я говорю это так четко, потому что речь идет не только о территориальной целостности Украины

- отметил Канцлер.

Напомним

Ранее Мерц заявлял об усилении давления на правительства Венгрии и Словакии из-за их позиции в отношении россии. В частности, сдерживающую роль обоих государств в вопросах санкций ЕС против рф

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
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