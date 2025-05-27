В кремле считают, что заявления канцлера ФРГ "диссонируют", поскольку "мирный процесс" хрупкий
Киев • УНН
Представитель кремля заявил, что переговоры об урегулировании войны в Украине находятся на начальном этапе. Также он отреагировал на снятие ограничений дальности западного оружия.
Представитель кремля дмитрий песков прокомментировал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца. Он определил, что переговоры об урегулировании войны рф в Украине на "хрупком" уровне и добавил о возможной эскалации.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Мирный процесс по Украине еще только начинается и находится в очень хрупком состоянии, и заявления Мерца с ним диссонируют - заявил песков. Ранее сформулировал ответ относительно заявлений и Германии.
Если заявления Мерца относительно увеличения дальности ракет, которые поставляются Украине, соответствуют действительности, то это является эскалацией,
Напомним
Фридрих Мерц заявил, что усилия Запада по прекращению огня в Украине не дали результатов.
Канцлер Германии заявлял также о снятии ограничений на дальность ударов западным оружием по территории россии.