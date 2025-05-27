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В кремле считают, что заявления канцлера ФРГ "диссонируют", поскольку "мирный процесс" хрупкий

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Представитель кремля заявил, что переговоры об урегулировании войны в Украине находятся на начальном этапе. Также он отреагировал на снятие ограничений дальности западного оружия.

В кремле считают, что заявления канцлера ФРГ "диссонируют", поскольку "мирный процесс" хрупкий

Представитель кремля дмитрий песков прокомментировал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца. Он определил, что переговоры об урегулировании войны рф в Украине на "хрупком" уровне и добавил о возможной эскалации.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Мирный процесс по Украине еще только начинается и находится в очень хрупком состоянии, и заявления Мерца с ним диссонируют - заявил песков. Ранее сформулировал ответ относительно заявлений и Германии. 

Если заявления Мерца относительно увеличения дальности ракет, которые поставляются Украине, соответствуют действительности, то это является эскалацией,

- заявил представитель кремля.

Напомним

Фридрих Мерц заявил, что усилия Запада по прекращению огня в Украине не дали результатов.

Канцлер Германии заявлял также о снятии ограничений на дальность ударов западным оружием по территории россии.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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