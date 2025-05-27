"Потери с обеих сторон, превышающие 1 миллион": Келлог шокировал цифрами приблизительных потерь в российско-украинской войне

Количество погибших в российско-украинской войне уже превышает 1,2 миллиона, не считая потерь от обстрелов городов. У США есть мирный план из 22 пунктов, и несмотря на то, что ни российской, ни украинской стороне он не нравится, в Соединенных Штатах верят в то, что он может быть действенным. Об этом заявил спецпосланник США Кит Келлог в эфире Fox News, пишет УНН.

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Келлог объяснил, что "разочарование Трампа понятно", ведь россия ежедневно атакует города и "без разбора убивает женщин и детей с помощью ракетных атак или атак беспилотников". Он подчеркнул, что это явное нарушение Женевского протокола 1977 года, который разработан как раз для того, чтобы предотвратить это. И россияне его тоже подписали.

Это для того, чтобы предотвратить неизбирательные убийства, которые вы видели в минувшие выходные, убийства детей - подчеркнул Келлог на последствиях недавней российской массированной атаки по Украине.

У нас есть план из 22 пунктов, который мы привезли из Лондона, который очерчивает, куда мы хотим двигаться. И, честно говоря, мы считаем, что это хороший план, потому что ни одной стороне он не нравится. Я думаю, что прогресс достигается, когда обеим сторонам это не нравится, и дела идут хорошо. Поэтому мы достаточно уверены в этом - рассказал Келлог.

Он также добавил, что эту войну в любом случае нужно завершать, а Трампу, по словам Келлога, - продолжать способствовать этому, несмотря на свое разочарование. Также должны быть заинтересованы в достижении мирного соглашения и Украина с рф, подчеркивает Келлог, озвучивая приблизительные потери с обеих сторон, которые не могут оставлять равнодушными.

Когда у вас есть потери с обеих сторон, которые превышают 1 миллион... Сейчас, по консервативным оценкам, мы говорим о 1,2 миллиона. Это впечатляет. Это превышает цифры Второй мировой войны. И это то, что я называю убийствами промышленной силой. А еще есть обстрел городов с неизбирательным насилием - подчеркнул он.

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