путін приїхав на курщину, яку росія не контролює повністю - ЦПД РНБО

російський диктатор володимир путін відвідав курську область, яку росія не контролює повністю, зауважив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, передає УНН.

путін приїхав на Курщину, яку росія не контролює повністю - написав Коваленко.

Деталі

Про візит путіна до курської області сьогодні оголосило одне з російських держагентств, назвавши його "першим після повного звільнення регіону". Утім, Генштаб ЗСУ раніше спростував російські заяви про завершення боїв на курщині, вказавши операція триває.

путіна у курській області, перш за все, цікавив не стан будинків та життя місцевих жителів, а будівництво АЭС-2 у місті курчатов, яке він наскоком відвідав, пишуть російські ЗМІ. глава кремля, як вказано, провів кілька формальних зустрічей з місцевими чиновниками.

Час та дата поїздки не були названі, однак із ранкових повідомлень випливає, що це сталося ще напередодні, у вівторок, 20 травня, зазначає російська служба BBC. На кадрах зустрічі глави кремля з волонтерами наручний годинник путіна, як зазначається, показує приблизно 9 годин.

Нагадаємо

Нещодавно Президент Зеленський заявив, що Україна веде активні дії на курщині для захисту українського прикордоння. Він наголосив, що це не вибір України, а превентивна оборона.

Як повідомляли УНН, з території курської області рф періодично запускає ракети, у тому числі на Сумщину, які руйнують мирні цивільні об’єкти.