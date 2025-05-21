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путін приїхав на курщину, яку росія не контролює повністю - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 1492 перегляди

Андрій Коваленко повідомив, що путін відвідав Курську область. Зеленський заявив, що Україна веде активні дії на Курщині для захисту українського прикордоння.

путін приїхав на курщину, яку росія не контролює повністю - ЦПД РНБО

російський диктатор володимир путін відвідав курську область, яку росія не контролює повністю, зауважив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, передає УНН.

путін приїхав на Курщину, яку росія не контролює повністю

- написав Коваленко.

Деталі

Про візит путіна до курської області сьогодні оголосило одне з російських держагентств, назвавши його "першим після повного звільнення регіону". Утім, Генштаб ЗСУ раніше спростував російські заяви про завершення боїв на курщині, вказавши операція триває.

путіна у курській області, перш за все, цікавив не стан будинків та життя місцевих жителів, а будівництво АЭС-2 у місті курчатов, яке він наскоком відвідав, пишуть російські ЗМІ. глава кремля, як вказано, провів кілька формальних зустрічей з місцевими чиновниками.

Час та дата поїздки не були названі, однак із ранкових повідомлень випливає, що це сталося ще напередодні, у вівторок, 20 травня, зазначає російська служба BBC. На кадрах зустрічі глави кремля з волонтерами наручний годинник путіна, як зазначається, показує приблизно 9 годин.

Нагадаємо

Нещодавно Президент Зеленський заявив, що Україна веде активні дії на курщині для захисту українського прикордоння. Він наголосив, що це не вибір України, а превентивна оборона.

Як повідомляли УНН, з території курської області рф періодично запускає ракети, у тому числі на Сумщину, які руйнують мирні цивільні об’єкти.

Андрій Кулик

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