путин приехал на курщину, которую россия не контролирует полностью - ЦПД СНБО

российский диктатор владимир путин посетил курскую область, которую россия не контролирует полностью. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, передает УНН.

путин приехал на Курщину, которую россия не контролирует полностью - написал Коваленко.

Детали

О визите путина в курскую область сегодня объявило одно из российских госагентств, назвав его "первым после полного освобождения региона". Впрочем, Генштаб ВСУ ранее опроверг российские заявления о завершении боев на курщине, указав, что операция продолжается.

путина в курской области, прежде всего, интересовало не состояние домов и жизни местных жителей, а строительство АЭС-2 в городе курчатов, которое он наскоком посетил, пишут российские СМИ. глава кремля, как указано, провел несколько формальных встреч с местными чиновниками.

Время и дата поездки не были названы, однако из утренних сообщений следует, что это произошло еще накануне, во вторник, 20 мая, отмечает российская служба BBC. На кадрах встречи главы кремля с волонтерами наручные часы путина, как отмечается, показывают примерно 9 часов.

Напомним

Недавно Президент Зеленский заявил, что Украина ведет активные действия на курщине для защиты украинского приграничья. Он подчеркнул, что это не выбор Украины, а превентивная оборона.

Как сообщали УНН, с территории курской области рф периодически запускает ракеты, в том числе на Сумщину, которые разрушают мирные гражданские объекты.