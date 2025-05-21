путин приехал на курщину, которую россия не контролирует полностью - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Андрей Коваленко сообщил, что путин посетил Курскую область. Зеленский заявил, что Украина ведет активные действия на Курщине для защиты украинской границы.
российский диктатор владимир путин посетил курскую область, которую россия не контролирует полностью. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, передает УНН.
путин приехал на Курщину, которую россия не контролирует полностью
Детали
О визите путина в курскую область сегодня объявило одно из российских госагентств, назвав его "первым после полного освобождения региона". Впрочем, Генштаб ВСУ ранее опроверг российские заявления о завершении боев на курщине, указав, что операция продолжается.
путина в курской области, прежде всего, интересовало не состояние домов и жизни местных жителей, а строительство АЭС-2 в городе курчатов, которое он наскоком посетил, пишут российские СМИ. глава кремля, как указано, провел несколько формальных встреч с местными чиновниками.
Время и дата поездки не были названы, однако из утренних сообщений следует, что это произошло еще накануне, во вторник, 20 мая, отмечает российская служба BBC. На кадрах встречи главы кремля с волонтерами наручные часы путина, как отмечается, показывают примерно 9 часов.
Напомним
Недавно Президент Зеленский заявил, что Украина ведет активные действия на курщине для защиты украинского приграничья. Он подчеркнул, что это не выбор Украины, а превентивная оборона.
Как сообщали УНН, с территории курской области рф периодически запускает ракеты, в том числе на Сумщину, которые разрушают мирные гражданские объекты.