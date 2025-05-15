В Воздушных силах предупредили о российской ракете в направлении Сумской области
Киев • УНН
Воздушные силы Украины предупредили о вражеской ракете, которая движется в направлении Сумской области из Курской области.
В Воздушных силах предупредили о вражеской ракете, движущейся на Сумщину из Курщины, передает УНН.
Ракета на Сумщину из Курщины
Как сообщают мониторинговые каналы, под обстрелом приграничье Сумщины.
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В Сумской ОВА заявили об угрозе российских ударов по нескольким объектам - известны адреса и предварительное время. Всех, кто находится рядом, призвали покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место.
В Сумах ограничили движение транспорта и пешеходов в нескольких кварталах из-за ракетной угрозы15.05.25, 17:17 • 1736 просмотров