В Воздушных силах предупредили о российской ракете в направлении Сумской области

В Воздушных силах предупредили о вражеской ракете, движущейся на Сумщину из Курщины, передает УНН.

Ракета на Сумщину из Курщины - говорится в сообщении.

Как сообщают мониторинговые каналы, под обстрелом приграничье Сумщины.

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В Сумской ОВА заявили об угрозе российских ударов по нескольким объектам - известны адреса и предварительное время. Всех, кто находится рядом, призвали покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место.

В Сумах ограничили движение транспорта и пешеходов в нескольких кварталах из-за ракетной угрозы