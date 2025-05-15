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Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом
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В Воздушных силах предупредили о российской ракете в направлении Сумской области

Киев • УНН

 • 2388 просмотра

Воздушные силы Украины предупредили о вражеской ракете, которая движется в направлении Сумской области из Курской области.

В Воздушных силах предупредили о российской ракете в направлении Сумской области

В Воздушных силах предупредили о вражеской ракете, движущейся на Сумщину из Курщины, передает УНН.

Ракета на Сумщину из Курщины

 - говорится в сообщении.

Как сообщают мониторинговые каналы, под обстрелом приграничье Сумщины.

Добавим

В Сумской ОВА заявили об угрозе российских ударов по нескольким объектам - известны адреса и предварительное время. Всех, кто находится рядом, призвали покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место.

В Сумах ограничили движение транспорта и пешеходов в нескольких кварталах из-за ракетной угрозы15.05.25, 17:17 • 1736 просмотров

Антонина Туманова

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