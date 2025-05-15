В Сумах ограничили движение транспорта и пешеходов в нескольких кварталах из-за ракетной угрозы

В Сумах в связи с возможными ракетными ударами частично ограничили движение пешеходов и транспорта. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, передает УНН.

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По словам главы Сумской ГВА, в связи с возможными ракетными ударами ограничивается движение пешеходов и транспорта в следующих местах:

площадь Привокзальная;

по ул. Гетмана Павла Скоропадского (перекресток от ул. Троицкая до ул. Британская);

просп. Шевченко (перекресток от ул. Революции Достоинства до ул. Гетмана Павла Скоропадского).

Жителей Сум призвали избегать передвижения в перекрытых кварталах.

Во время воздушной тревоги просим находиться в ближайших укрытиях. Движение транспорта по указанным улицам и прилегающим территориям корректируется. Информация будет предоставлена дополнительно - подчеркнул Кривошеенко.

Враг сегодня может нанести ракетные удары по нескольким объектам в Сумах. В СНБО призывают реагировать на угрозы