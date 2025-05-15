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Украина заинтересована в участии в переговорах в Стамбуле, ждем сигналов от США и Турции - Зеленский
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Украина заинтересована в участии в переговорах в Стамбуле, ждем сигналов от США и Турции - Зеленский

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В Сумах ограничили движение транспорта и пешеходов в нескольких кварталах из-за ракетной угрозы

Киев • УНН

 • 970 просмотра

В Сумах частично ограничили движение транспорта и пешеходов в связи с возможной ракетной атакой. Местные власти призвали горожан не передвигаться по перекрытым участкам.

В Сумах ограничили движение транспорта и пешеходов в нескольких кварталах из-за ракетной угрозы

В Сумах в связи с возможными ракетными ударами частично ограничили движение пешеходов и транспорта. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, передает УНН.

Детали

По словам главы Сумской ГВА, в связи с возможными ракетными ударами ограничивается движение пешеходов и транспорта в следующих местах:

  • площадь Привокзальная;
    • по ул. Гетмана Павла Скоропадского (перекресток от ул. Троицкая до ул. Британская);
      • просп. Шевченко (перекресток от ул. Революции Достоинства до ул. Гетмана Павла Скоропадского).

        Жителей Сум призвали избегать передвижения в перекрытых кварталах.

        Во время воздушной тревоги просим находиться в ближайших укрытиях. Движение транспорта по указанным улицам и прилегающим территориям корректируется. Информация будет предоставлена дополнительно 

        - подчеркнул Кривошеенко.

        Враг сегодня может нанести ракетные удары по нескольким объектам в Сумах. В СНБО призывают реагировать на угрозы15.05.25, 16:07 • 2244 просмотра

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