В Сумах ограничили движение транспорта и пешеходов в нескольких кварталах из-за ракетной угрозы
Киев • УНН
В Сумах частично ограничили движение транспорта и пешеходов в связи с возможной ракетной атакой. Местные власти призвали горожан не передвигаться по перекрытым участкам.
В Сумах в связи с возможными ракетными ударами частично ограничили движение пешеходов и транспорта. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, передает УНН.
Детали
По словам главы Сумской ГВА, в связи с возможными ракетными ударами ограничивается движение пешеходов и транспорта в следующих местах:
- площадь Привокзальная;
- по ул. Гетмана Павла Скоропадского (перекресток от ул. Троицкая до ул. Британская);
- просп. Шевченко (перекресток от ул. Революции Достоинства до ул. Гетмана Павла Скоропадского).
Жителей Сум призвали избегать передвижения в перекрытых кварталах.
Во время воздушной тревоги просим находиться в ближайших укрытиях. Движение транспорта по указанным улицам и прилегающим территориям корректируется. Информация будет предоставлена дополнительно
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