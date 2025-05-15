У Сумах обмежили рух транспорту та пішоходів у кількох кварталах через ракетну загрозу
Київ • УНН
У Сумах частково обмежили рух транспорту та пішоходів у зв'язку з можливою ракетною атакою. Місцева влада закликала містян не пересуватися перекритими ділянками.
У Сумах у звʼязку з можливими ракетними ударами частково обмежили рух пішоходів і транспорту. Про це повыдомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, передає УНН.
Деталі
За словами голови Сумської МВА, у звʼязку з можливими ракетними ударами обмежується рух пішоходів і транспорту в наступних місцях:
- площа Привокзальна;
- по вул. Гетьмана Павла Скоропадського (перехрестя від вул. Троїцька до вул. Британська);
- просп. Шевченка (перехрестя від вул. Революції Гідності до вул. Гетьмана Павла Скоропадського).
Жителів Сум закликали уникати пересування в перекритих кварталах.
Під час повітряної тривоги просимо перебувати в найближчих укриттях. Рух транспорту по вказаним вулицям і прилеглим територіям коригується. Інформація буде надана додатково
Ворог сьогодні може завдати ракетних ударів по кількох об'єктах у Сумах. У РНБО закликають реагувати на загрози15.05.25, 16:07 • 2402 перегляди