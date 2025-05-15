У Сумах обмежили рух транспорту та пішоходів у кількох кварталах через ракетну загрозу

У Сумах у звʼязку з можливими ракетними ударами частково обмежили рух пішоходів і транспорту. Про це повыдомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, передає УНН.

Деталі

За словами голови Сумської МВА, у звʼязку з можливими ракетними ударами обмежується рух пішоходів і транспорту в наступних місцях:

площа Привокзальна;

по вул. Гетьмана Павла Скоропадського (перехрестя від вул. Троїцька до вул. Британська);

просп. Шевченка (перехрестя від вул. Революції Гідності до вул. Гетьмана Павла Скоропадського).

Жителів Сум закликали уникати пересування в перекритих кварталах.

Під час повітряної тривоги просимо перебувати в найближчих укриттях. Рух транспорту по вказаним вулицям і прилеглим територіям коригується. Інформація буде надана додатково - наголосив Кривошеєнко.

Ворог сьогодні може завдати ракетних ударів по кількох об'єктах у Сумах. У РНБО закликають реагувати на загрози