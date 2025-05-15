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Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський
15:22 • 2232 перегляди

Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський

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У Сумах обмежили рух транспорту та пішоходів у кількох кварталах через ракетну загрозу

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

У Сумах частково обмежили рух транспорту та пішоходів у зв'язку з можливою ракетною атакою. Місцева влада закликала містян не пересуватися перекритими ділянками.

У Сумах обмежили рух транспорту та пішоходів у кількох кварталах через ракетну загрозу

У Сумах у звʼязку з можливими ракетними ударами частково обмежили рух пішоходів і транспорту. Про це повыдомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, передає УНН.

Деталі

За словами голови Сумської МВА, у звʼязку з можливими ракетними ударами обмежується рух пішоходів і транспорту в наступних місцях:

  • площа Привокзальна;
    • по вул. Гетьмана Павла Скоропадського (перехрестя від вул. Троїцька до вул. Британська);
      • просп. Шевченка (перехрестя від вул. Революції Гідності до вул. Гетьмана Павла Скоропадського).

        Жителів Сум закликали уникати пересування в перекритих кварталах.

        Під час повітряної тривоги просимо перебувати в найближчих укриттях. Рух транспорту по вказаним вулицям і прилеглим територіям коригується. Інформація буде надана додатково 

        - наголосив Кривошеєнко.

        Ворог сьогодні може завдати ракетних ударів по кількох об'єктах у Сумах. У РНБО закликають реагувати на загрози15.05.25, 16:07 • 2402 перегляди

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        Антоніна Туманова

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