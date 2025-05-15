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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
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Ворог сьогодні може завдати ракетних ударів по кількох об'єктах у Сумах. У РНБО закликають реагувати на загрози

Київ • УНН

 • 1856 перегляди

В Сумській ОВА попередили про загрозу ракетних ударів по Привокзальній площі, 7 і 9 та проспекту Шевченка, 2. Усіх, хто поблизу, закликали терміново пройти в укриття.

Ворог сьогодні може завдати ракетних ударів по кількох об'єктах у Сумах. У РНБО закликають реагувати на загрози

У Сумській ОВА заявили про загрозу російських ударів по кількох об'єктах - відомі адреси та попередній час. Усіх, хто перебуває поряд, закликали залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце, передає УНН.

Деталі

За даними ОВА, сьогодні є загроза ракетного удару по Сумській громаді.

За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог сьогодні планує завдати ракетних ударів по таких об’єктах:

  • Привокзальна площа, 7 і 9
    • проспект Шевченка, 2 (орієнтовний час – 17:00).

      Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликаємо негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце. Слідкуйте за оновленнями з офіційних джерел 

      - наголосили в ОВА.

      У Сумах завтра День жалоби через смертоносний удар рф14.05.25, 21:02 • 4490 переглядiв

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      Суми, відреагуйте на офіційні повідомлення про загрози. Будьте в безпеці 

      - повідомив він.
      Антоніна Туманова

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