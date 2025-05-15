Ворог сьогодні може завдати ракетних ударів по кількох об'єктах у Сумах. У РНБО закликають реагувати на загрози
Київ • УНН
В Сумській ОВА попередили про загрозу ракетних ударів по Привокзальній площі, 7 і 9 та проспекту Шевченка, 2. Усіх, хто поблизу, закликали терміново пройти в укриття.
У Сумській ОВА заявили про загрозу російських ударів по кількох об'єктах - відомі адреси та попередній час. Усіх, хто перебуває поряд, закликали залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце, передає УНН.
Деталі
За даними ОВА, сьогодні є загроза ракетного удару по Сумській громаді.
За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог сьогодні планує завдати ракетних ударів по таких об’єктах:
- Привокзальна площа, 7 і 9
- проспект Шевченка, 2 (орієнтовний час – 17:00).
Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликаємо негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце. Слідкуйте за оновленнями з офіційних джерел
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Керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко закликав жителів Сум відреагувати на офіційні повідомлення про загрози.
Суми, відреагуйте на офіційні повідомлення про загрози. Будьте в безпеці