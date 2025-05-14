У Сумах завтра День жалоби через смертоносний удар рф
Київ • УНН
У зв'язку з трагічною подією 14 травня, внаслідок ворожого удару по Сумах, 15 травня оголошено Днем жалоби. Росіяни поцілили в об'єкт промислової інфраструктури.
Завтра, 15 травня, оголошено День жалоби в Сумській громаді у зв’язку із трагедією, що сталася сьогодні внаслідок російського удару. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар передає УНН.
У зв’язку з трагедією, що сталася 14 травня 2025 року внаслідок ворожої атаки на місто Суми, 15 травня 2025 року оголошено Днем жалоби в Сумській громаді
Нагадаємо
Сьогодні, 14 травня, у Сумах росіяни поцілили в об'єкт промислової інфраструктури.