У Сумах завтра День жалоби через смертоносний удар рф

Завтра, 15 травня, оголошено День жалоби в Сумській громаді у зв’язку із трагедією, що сталася сьогодні внаслідок російського удару. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар передає УНН.

У зв’язку з трагедією, що сталася 14 травня 2025 року внаслідок ворожої атаки на місто Суми, 15 травня 2025 року оголошено Днем жалоби в Сумській громаді - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сьогодні, 14 травня, у Сумах росіяни поцілили в об'єкт промислової інфраструктури.