В Сумах завтра День траура из-за смертоносного удара рф

Завтра, 15 мая, объявлен День траура в Сумской громаде в связи с трагедией, произошедшей сегодня в результате российского удара. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь передает УНН.

В связи с трагедией, произошедшей 14 мая 2025 года в результате вражеской атаки на город Сумы, 15 мая 2025 года объявлен Днем траура в Сумской громаде - говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, 14 мая, в Сумах россияне попали в объект промышленной инфраструктуры.