В Сумах завтра День траура из-за смертоносного удара рф
Киев • УНН
В связи с трагическим событием 14 мая, в результате вражеского удара по Сумам, 15 мая объявлен Днем траура. Россияне попали в объект промышленной инфраструктуры.
Завтра, 15 мая, объявлен День траура в Сумской громаде в связи с трагедией, произошедшей сегодня в результате российского удара. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь передает УНН.
В связи с трагедией, произошедшей 14 мая 2025 года в результате вражеской атаки на город Сумы, 15 мая 2025 года объявлен Днем траура в Сумской громаде
Напомним
Сегодня, 14 мая, в Сумах россияне попали в объект промышленной инфраструктуры.