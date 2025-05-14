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В Сумах завтра День траура из-за смертоносного удара рф

Киев • УНН

 • 858 просмотра

В связи с трагическим событием 14 мая, в результате вражеского удара по Сумам, 15 мая объявлен Днем траура. Россияне попали в объект промышленной инфраструктуры.

В Сумах завтра День траура из-за смертоносного удара рф

Завтра, 15 мая, объявлен День траура в Сумской громаде в связи с трагедией, произошедшей сегодня в результате российского удара. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь передает УНН.

В связи с трагедией, произошедшей 14 мая 2025 года в результате вражеской атаки на город Сумы, 15 мая 2025 года объявлен Днем траура в Сумской громаде 

- говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, 14 мая, в Сумах россияне попали в объект промышленной инфраструктуры. 

Алена Уткина

Алена Уткина

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