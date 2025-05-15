Враг сегодня может нанести ракетные удары по нескольким объектам в Сумах. В СНБО призывают реагировать на угрозы
Киев • УНН
В Сумской ОВА предупредили об угрозе ракетных ударов по Привокзальной площади, 7 и 9 и проспекту Шевченко, 2. Всех, кто поблизости, призвали срочно пройти в укрытие.
В Сумской ОВА заявили об угрозе российских ударов по нескольким объектам - известны адреса и предварительное время. Всех, кто находится рядом, призвали покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место, передает УНН.
Детали
По данным ОВА, сегодня есть угроза ракетного удара по Сумской громаде.
По оперативной информации от соответствующих служб, враг сегодня планирует нанести ракетные удары по следующим объектам:
- Привокзальная площадь, 7 и 9
- проспект Шевченко, 2 (ориентировочное время – 17:00).
Всех, кто находится вблизи указанных адресов, призываем немедленно покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место. Следите за обновлениями из официальных источников
В Сумах завтра День траура из-за смертоносного удара рф14.05.25, 21:02 • 4482 просмотра
Добавим
Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины (ЦПД) Андрей Коваленко призвал жителей Сум отреагировать на официальные сообщения об угрозах.
Сумы, отреагируйте на официальные сообщения об угрозах. Будьте в безопасности