У Повітряних силах попередили про російську ракету в напрямку Сумщини
Київ • УНН
Повітряні сили України попередили про ворожу ракету, яка рухається в напрямку Сумської області з Курської області.
У Повітряних силах попередили, про ворожу ракету, що рухається на Сумщину з Курщини, передає УНН.
Ракета на Сумщину з Курщини
Як повідомляють моніторингові канали, під обстрілом прикордоння Сумщини.
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У Сумській ОВА заявили про загрозу російських ударів по кількох об'єктах - відомі адреси та попередній час. Усіх, хто перебуває поряд, закликали залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце.
У Сумах обмежили рух транспорту та пішоходів у кількох кварталах через ракетну загрозу15.05.25, 17:17 • 1800 переглядiв