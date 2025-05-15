У Повітряних силах попередили про російську ракету в напрямку Сумщини

У Повітряних силах попередили, про ворожу ракету, що рухається на Сумщину з Курщини, передає УНН.

Ракета на Сумщину з Курщини - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють моніторингові канали, під обстрілом прикордоння Сумщини.

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У Сумській ОВА заявили про загрозу російських ударів по кількох об'єктах - відомі адреси та попередній час. Усіх, хто перебуває поряд, закликали залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце.

У Сумах обмежили рух транспорту та пішоходів у кількох кварталах через ракетну загрозу