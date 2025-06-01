Запорожскую область атаковали более 500 раз в сутки: есть раненые и разрушенные дома

Последние сутки в Запорожской области были чрезвычайно напряженными - зафиксировано более 500 обстрелов со стороны российских войск. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Последние сутки для Запорожской области были достаточно сложными. Начнем с того, что враг более 500 раз обстрелял территорию Запорожской области. В основном это были прифронтовые населенные пункты. 17 именно населенных пунктов. Но также враг терроризировал и непосредственно областной центр - город Запорожье. За сутки мы получили 32 сообщения о разрушении домов, сооружений. И все это всего за одни сутки -отметил Федоров.

Самые интенсивные атаки, по его словам, продолжались ночью: воздушная тревога звучала в течение 12 часов. Около 4:00 утра начались обстрелы дронами-камикадзе "Шахед" и ракетами.

На сегодня у нас есть сообщение о том, что 7 шахедами враг попал по жилым объектам и критической инфраструктуре, а также одной ракетой - добавил начальник ОВА.

В результате атак пострадали три человека. 74-летняя женщина была госпитализирована, ее состояние - средней тяжести.

Еще двое - 46-летняя женщина и 54-летний мужчина - получили помощь на месте и отказались от госпитализации. По предварительным данным, повреждены три многоэтажки, 29 частных домов (некоторые из них полностью разрушены), 10 нежилых сооружений, коммерческие помещения, гаражи и один объект критической инфраструктуры.

Жителям уничтоженных домов предоставят сертификаты "єВідновлення" для приобретения нового жилья. Коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Напомним

Ранее Федоров сообщал, что 1 июня Россия атаковала Запорожье дронами, ранен человек. Повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома, возникли возгорания.