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Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня
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Запоріжжя масовано атакували "Шахеди": є постраждала (відео наслідків)

Київ • УНН

 • 838 перегляди

1 червня росія атакувала Запоріжжя дронами, поранено людину. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та приватні будинки, виникли займання.

Запоріжжя масовано атакували "Шахеди": є постраждала (відео наслідків)

У неділю, 01 червня, росія масовано атакувала Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу поранено людину, є руйнування у приватному секторі та критичній інфраструктурі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал очільника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Одна людина поранена, пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки - ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома "Шахедами"

- повідомив Іван Федоров.

За його словами, внаслідок атаки постраждала жінка. Їй надається медична допомога.

Очільник Запорізької ОВА зазначив, що росіяни ударили по приватній забудові. Понівечений будинок.

"Постраждали і обʼєкти критичної інфраструктури. Там сталися займання", - додав чиновник.

Нагадаємо

Вночі 1 червня російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок удару частково зруйновано адмінбудівлю, виникла пожежа.

рф готує нові обстріли України стратегічною авіацією - РНБО31.05.25, 00:03 • 12393 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКиїв
Шахед-136
Запоріжжя
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