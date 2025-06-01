Запоріжжя масовано атакували "Шахеди": є постраждала (відео наслідків)

У неділю, 01 червня, росія масовано атакувала Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу поранено людину, є руйнування у приватному секторі та критичній інфраструктурі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал очільника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Одна людина поранена, пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки - ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома "Шахедами" - повідомив Іван Федоров.

За його словами, внаслідок атаки постраждала жінка. Їй надається медична допомога.

Очільник Запорізької ОВА зазначив, що росіяни ударили по приватній забудові. Понівечений будинок.

"Постраждали і обʼєкти критичної інфраструктури. Там сталися займання", - додав чиновник.

Нагадаємо

Вночі 1 червня російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок удару частково зруйновано адмінбудівлю, виникла пожежа.

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