Запорожье массированно атаковали "Шахеды": есть пострадавшая (видео последствий)

В воскресенье, 01 июня, россия массированно атаковала Запорожье беспилотниками. В результате вражеского обстрела ранен человек, есть разрушения в частном секторе и критической инфраструктуре. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Один человек ранен, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома - враг атаковал Запорожье по меньшей мере семью "Шахедами" - сообщил Иван Федоров.

По его словам, в результате атаки пострадала женщина. Ей оказывается медицинская помощь.

Глава Запорожской ОВА отметил, что россияне ударили по частной застройке. Изуродованный дом.

"Пострадали и объекты критической инфраструктуры. Там произошли возгорания", - добавил чиновник.

Напомним

Ночью 1 июня русская армия атаковала объект критической инфраструктуры в Запорожье. В результате удара частично разрушено админздание, возник пожар.

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