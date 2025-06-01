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Запорожье массированно атаковали "Шахеды": есть пострадавшая (видео последствий)

Киев • УНН

 • 474 просмотра

1 июня россия атаковала Запорожье дронами, ранен человек. Повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома, возникли возгорания.

Запорожье массированно атаковали "Шахеды": есть пострадавшая (видео последствий)

В воскресенье, 01 июня, россия массированно атаковала Запорожье беспилотниками. В результате вражеского обстрела ранен человек, есть разрушения в частном секторе и критической инфраструктуре. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Один человек ранен, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома - враг атаковал Запорожье по меньшей мере семью "Шахедами"

- сообщил Иван Федоров.

По его словам, в результате атаки пострадала женщина. Ей оказывается медицинская помощь.

Глава Запорожской ОВА отметил, что россияне ударили по частной застройке. Изуродованный дом.

"Пострадали и объекты критической инфраструктуры. Там произошли возгорания", - добавил чиновник.

Напомним

Ночью 1 июня русская армия атаковала объект критической инфраструктуры в Запорожье. В результате удара частично разрушено админздание, возник пожар.

рф готовит новые обстрелы Украины стратегической авиацией - СНБО31.05.2025, 00:03 • 12382 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
Шахед-136
Запорожье
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