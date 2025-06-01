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П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа
31 травня, 16:00 • 36794 перегляди

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У Запоріжжі атаковано критичну інфраструктуру: зруйнована адмінбудівля, виникла пожежа

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Вночі 1 червня російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок удару частково зруйновано адмінбудівлю, виникла пожежа, але попередньо без постраждалих.

У Запоріжжі атаковано критичну інфраструктуру: зруйнована адмінбудівля, виникла пожежа

В ніч на неділю, 1 червня, російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у місті Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram, передає УНН.

Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території

- йдеться у дописі чиновника.

"Попередньо, минулося без постраждалих", - додав Федоров.

Нагадаємо

У суботу, 31 травня, російська армія атакувала КАБами одну з прифронтових громад Запорізької області. Поранено 52-річну жінку у Верхній Терсі. 

Росіяни обстріляли Куп’янськ і Вовчанські Хутори: вбили людину, ще трьох поранили31.05.25, 20:28 • 1702 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Запоріжжя
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