У Запоріжжі атаковано критичну інфраструктуру: зруйнована адмінбудівля, виникла пожежа

В ніч на неділю, 1 червня, російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у місті Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram, передає УНН.

Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території - йдеться у дописі чиновника.

"Попередньо, минулося без постраждалих", - додав Федоров.

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У суботу, 31 травня, російська армія атакувала КАБами одну з прифронтових громад Запорізької області. Поранено 52-річну жінку у Верхній Терсі.

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