У Запоріжжі атаковано критичну інфраструктуру: зруйнована адмінбудівля, виникла пожежа
Київ • УНН
Вночі 1 червня російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок удару частково зруйновано адмінбудівлю, виникла пожежа, але попередньо без постраждалих.
В ніч на неділю, 1 червня, російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у місті Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram, передає УНН.
Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля та відбулося займання на території
"Попередньо, минулося без постраждалих", - додав Федоров.
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