Росіяни обстріляли Куп’янськ і Вовчанські Хутори: вбили людину, ще трьох поранили
Київ • УНН
Російська армія атакувала Куп'янськ та Вовчанські Хутори. Внаслідок обстрілів загинула 63-річна жінка, ще двоє цивільних отримали поранення під час роботи на городі.
Російська армія атакувала Куп’янськ та Вовчанські Хутори на Харківщині. Унаслідок ударів загинула жінка, ще двоє цивільних отримали поранення просто під час роботи на городі. Про це інформує УНН з посиланням на очільника Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Синєгубова, Харківську обласну прокуратуру в Telegram.
Деталі
У суботу, 31 травня близько 15:40 російська армія здійснила артилерійський обстріл приватного житлового сектора у м. Купʼянськ.
Загинула 63-річна жінка. Чоловік 65 років зазнав гострої реакції на стрес. Пошкоджено домоволодіння
Крім того, за словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, в с. Вовчанські Хутори окупанти нанесли удар FPV-дроном по цивільних, які були на городі.
"Поранення різного ступеня тяжкості отримали 47-річна жінка та 57-річний чоловік. Медики шпиталізували постраждалих до лікарні", - додав чиновник.
Нагадаємо
31 травня збройні сили рф завдали авіаудари по передмістю Харкова, поранено семеро людей. Пошкоджено будівлі у Васищевому та понад 10 домоволодінь у Безлюдівці.
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