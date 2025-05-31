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П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа
16:00 • 29915 перегляди

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Росіяни обстріляли Куп’янськ і Вовчанські Хутори: вбили людину, ще трьох поранили

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Російська армія атакувала Куп'янськ та Вовчанські Хутори. Внаслідок обстрілів загинула 63-річна жінка, ще двоє цивільних отримали поранення під час роботи на городі.

Росіяни обстріляли Куп’янськ і Вовчанські Хутори: вбили людину, ще трьох поранили

Російська армія атакувала Куп’янськ та Вовчанські Хутори на Харківщині. Унаслідок ударів загинула жінка, ще двоє цивільних отримали поранення просто під час роботи на городі. Про це інформує УНН з посиланням на очільника Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Синєгубова, Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

Деталі

У суботу, 31 травня близько 15:40 російська армія здійснила артилерійський обстріл приватного житлового сектора у м. Купʼянськ.

Загинула 63-річна жінка. Чоловік 65 років зазнав гострої реакції на стрес. Пошкоджено домоволодіння

- йдеться у дописі Харківської обласної прокуратури.

Крім того, за словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, в с. Вовчанські Хутори окупанти нанесли удар FPV-дроном по цивільних, які були на городі.

"Поранення різного ступеня тяжкості отримали 47-річна жінка та 57-річний чоловік. Медики шпиталізували постраждалих до лікарні", - додав чиновник.

Нагадаємо

31 травня збройні сили рф завдали авіаудари по передмістю Харкова, поранено семеро людей. Пошкоджено будівлі у Васищевому та понад 10 домоволодінь у Безлюдівці.

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню31.05.25, 15:12 • 49511 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Олег Синєгубов
Харківська область
Куп'янськ
Харків
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