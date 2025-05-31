Ранковий удар по передмістю Харкова: семеро постраждалих, пошкоджені будинки

$41.530.00
46.800.00
ukenru
В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню
13:12 • 8062 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

12:42 • 20060 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Ексклюзив
31 травня, 06:00 • 30327 перегляди

Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння

30 травня, 16:58 • 70543 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Ексклюзив
30 травня, 13:21 • 115573 перегляди

У центрі Чернігова помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку

Ексклюзив
30 травня, 11:54 • 113065 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

Ексклюзив
30 травня, 11:01 • 104097 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

30 травня, 10:40 • 180631 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Ексклюзив
30 травня, 08:52 • 148450 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

30 травня, 07:41 • 64316 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.9м/с
36%
749мм
Популярнi новини

Соціальний захист строковиків: що передбачає запропонований урядом законопроєкт

31 травня, 05:13 • 7660 перегляди

На Дніпропетровщині внаслідок удару росіян двоє людей поранено: подробиці

31 травня, 05:22 • 11961 перегляди

Програма протиракетної оборони "Золотий купол" не буде завершена до кінця терміну Трампа - ЗМІ

31 травня, 07:18 • 3690 перегляди

Диверсії та теракти: затримано понад 600 осіб, з них близько 25% - це неповнолітні

31 травня, 08:17 • 14557 перегляди

Сили оборони взяли в полон 10 окупантів на курському напрямку

31 травня, 08:41 • 17835 перегляди
Публікації

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 106094 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 126965 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 136466 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 180588 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

30 травня, 08:52 • 148440 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Руслан Кравченко

Борис Пісторіус

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 51608 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 86727 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 74177 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 148001 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 138499 перегляди
Актуальне

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Telegram

Ранковий удар по передмістю Харкова: семеро постраждалих, пошкоджені будинки

Київ • УНН

 • 1662 перегляди

31 травня збройні сили рф завдали авіаудари по передмістю Харкова, поранено семеро людей. Пошкоджено будівлі у Васищевому та понад 10 домоволодінь у Безлюдівці.

Ранковий удар по передмістю Харкова: семеро постраждалих, пошкоджені будинки

Ранком збройні сили рф завдали низку авіаційних ударів по передмістю Харкова, постраждали сім людей, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.

Деталі

За даними слідства, 31 травня близько 10:35 збройні сили рф завдали серію авіаційних ударів по передмістю Харкова.

У селищі Васищеве пошкоджено будівлі та складські приміщення приватного підприємства. Поранення отримали троє людей: 22-річна жінка та двоє чоловіків віком 64 та 57 років.

У селищі Безлюдівка пошкоджено понад 10 домоволодінь. Дві жінки, яким 74 та 66 років, поранені. Ще в однієї 65-річної мешканки та чоловіка 50 років – гострий шок.

За попередніми даними, російська армія вдарила ФАБ з УМПК-Д (далекобійні) з населеного пункту томарівка бєлгородської області рф.

... розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями збройних сил рф.

Нічна атака на Харків: постраждала людина, у місті пожежі31.05.25, 04:59 • 17652 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
Brent
$62.80
Bitcoin
$104,124.80
S&P 500
$5,897.76
Tesla
$350.00
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,319.01
Ethereum
$2,532.99