Ранковий удар по передмістю Харкова: семеро постраждалих, пошкоджені будинки
Київ • УНН
31 травня збройні сили рф завдали авіаудари по передмістю Харкова, поранено семеро людей. Пошкоджено будівлі у Васищевому та понад 10 домоволодінь у Безлюдівці.
Ранком збройні сили рф завдали низку авіаційних ударів по передмістю Харкова, постраждали сім людей, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.
Деталі
За даними слідства, 31 травня близько 10:35 збройні сили рф завдали серію авіаційних ударів по передмістю Харкова.
У селищі Васищеве пошкоджено будівлі та складські приміщення приватного підприємства. Поранення отримали троє людей: 22-річна жінка та двоє чоловіків віком 64 та 57 років.
У селищі Безлюдівка пошкоджено понад 10 домоволодінь. Дві жінки, яким 74 та 66 років, поранені. Ще в однієї 65-річної мешканки та чоловіка 50 років – гострий шок.
За попередніми даними, російська армія вдарила ФАБ з УМПК-Д (далекобійні) з населеного пункту томарівка бєлгородської області рф.
... розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями збройних сил рф.
Нічна атака на Харків: постраждала людина, у місті пожежі31.05.25, 04:59 • 17652 перегляди