Нічна атака на Харків: постраждала людина, у місті пожежі

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
30 травня, 16:58 • 19452 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Ексклюзив
30 травня, 13:21 • 61424 перегляди

У центрі Чернігова помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку

Ексклюзив
30 травня, 11:54 • 72094 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

Ексклюзив
30 травня, 11:01 • 70177 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

30 травня, 10:40 • 109004 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Ексклюзив
30 травня, 08:52 • 102942 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

30 травня, 07:41 • 60027 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

30 травня, 06:54 • 33532 перегляди

Ситуація на Сумщині: ворог намагається наступати, є певна "сіра зона", евакуація проходить активно - ОВА

29 травня, 23:10 • 30578 перегляди

США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні: названо умову

29 травня, 13:16 • 153974 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.2м/с
84%
749мм
Популярнi новини

Верховний суд дозволив Трампу скасувати захист для понад 530 000 мігрантів

30 травня, 17:02 • 3092 перегляди

Працювали на росіян і "залягли на дно" після деокупації: у Херсоні затримано 4 колаборантів

30 травня, 17:32 • 2768 перегляди

ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова, коли він виходив з суду: деталі

30 травня, 17:58 • 5212 перегляди

Африку розколює вулканічний супершлейф: що відомо про тектонічний розлом

30 травня, 18:46 • 6158 перегляди

росія почала програвати війну - Foreign Policy

23:38 • 3686 перегляди
Публікації

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 64757 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 86435 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 97466 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 109006 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

30 травня, 08:52 • 102942 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Руслан Кравченко

Борис Пісторіус

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 33503 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 68742 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 58106 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 133181 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 124711 перегляди
Актуальне

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Telegram

Нічна атака на Харків: постраждала людина, у місті пожежі

Київ • УНН

 • 400 перегляди

Вночі 31 травня Харків зазнав атаки ворожих БпЛА, постраждали Шевченківський та Київський райони. Загалом зафіксовано вісім прильотів, є пошкодження та одна постраждала людина.

Нічна атака на Харків: постраждала людина, у місті пожежі

Від ударів ворожих БпЛА по Харкову вночі 31 травня постраждали два райони міста - Шевченківський та Київський, на місцях влучань є пожежі, у Київському районі одна постраждала людина. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

Він уточнив, що загалом було зафіксовано вісім прильотів по місту - два у Шевченківському районі і шість у Київському.

У Шевченківському районі під ударом опинилося СТО - пошкоджено приміщення та кілька автівок. У Київському, внаслідок прильоту, у кількох будинках вибиті шибки

- розповів Терехов.

Він також повідомив про влучання по території виробничого підприємства у Київському районі Харкова.

Нагадаємо

В ніч на суботу, 31 травня, росіяни атакували Харків. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, під ударом опинився Шевченківський район.

У свою чергу голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що обласний центр перебуває під атакою ворожих БпЛА.

ЗСУ не мають антидронових сіток у Харківській та Сумській областях - Жорін30.05.25, 18:50 • 8428 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Ігор Терехов
Безпілотний літальний апарат
Харків
Brent
$62.80
Bitcoin
$103,483.90
S&P 500
$5,897.76
Tesla
$350.00
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,319.01
Ethereum
$2,494.03