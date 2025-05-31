Нічна атака на Харків: постраждала людина, у місті пожежі
Київ • УНН
Вночі 31 травня Харків зазнав атаки ворожих БпЛА, постраждали Шевченківський та Київський райони. Загалом зафіксовано вісім прильотів, є пошкодження та одна постраждала людина.
Від ударів ворожих БпЛА по Харкову вночі 31 травня постраждали два райони міста - Шевченківський та Київський, на місцях влучань є пожежі, у Київському районі одна постраждала людина. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує УНН.
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Він уточнив, що загалом було зафіксовано вісім прильотів по місту - два у Шевченківському районі і шість у Київському.
У Шевченківському районі під ударом опинилося СТО - пошкоджено приміщення та кілька автівок. У Київському, внаслідок прильоту, у кількох будинках вибиті шибки
Він також повідомив про влучання по території виробничого підприємства у Київському районі Харкова.
Нагадаємо
В ніч на суботу, 31 травня, росіяни атакували Харків. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, під ударом опинився Шевченківський район.
У свою чергу голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що обласний центр перебуває під атакою ворожих БпЛА.
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