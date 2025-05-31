Ночная атака на Харьков: пострадал человек, в городе пожары
Киев • УНН
Ночью 31 мая Харьков подвергся атаке вражеских БпЛА, пострадали Шевченковский и Киевский районы. Всего зафиксировано восемь прилетов, есть повреждения и один пострадавший человек.
В результате ударов вражеских БпЛА по Харькову ночью 31 мая пострадали два района города - Шевченковский и Киевский, на местах попаданий есть пожары, в Киевском районе один пострадавший. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
Он уточнил, что всего было зафиксировано восемь прилетов по городу - два в Шевченковском районе и шесть в Киевском.
В Шевченковском районе под ударом оказалось СТО - повреждены помещения и несколько автомобилей. В Киевском, в результате прилета, в нескольких домах выбиты стекла
Он также сообщил о попадании по территории производственного предприятия в Киевском районе Харькова.
Напомним
В ночь на субботу, 31 мая, россияне атаковали Харьков. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, под ударом оказался Шевченковский район.
В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что областной центр находится под атакой вражеских БпЛА.
У ВСУ нет антидроновых сеток в Харьковской и Сумской областях – Жорин30.05.25, 18:50 • 8392 просмотра