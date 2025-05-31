Ночная атака на Харьков: пострадал человек, в городе пожары

В результате ударов вражеских БпЛА по Харькову ночью 31 мая пострадали два района города - Шевченковский и Киевский, на местах попаданий есть пожары, в Киевском районе один пострадавший. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует УНН.

Он уточнил, что всего было зафиксировано восемь прилетов по городу - два в Шевченковском районе и шесть в Киевском.

В Шевченковском районе под ударом оказалось СТО - повреждены помещения и несколько автомобилей. В Киевском, в результате прилета, в нескольких домах выбиты стекла