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Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
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Ночная атака на Харьков: пострадал человек, в городе пожары

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Ночью 31 мая Харьков подвергся атаке вражеских БпЛА, пострадали Шевченковский и Киевский районы. Всего зафиксировано восемь прилетов, есть повреждения и один пострадавший человек.

Ночная атака на Харьков: пострадал человек, в городе пожары

В результате ударов вражеских БпЛА по Харькову ночью 31 мая пострадали два района города - Шевченковский и Киевский, на местах попаданий есть пожары, в Киевском районе один пострадавший. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что всего было зафиксировано восемь прилетов по городу - два в Шевченковском районе и шесть в Киевском.

В Шевченковском районе под ударом оказалось СТО - повреждены помещения и несколько автомобилей. В Киевском, в результате прилета, в нескольких домах выбиты стекла

- рассказал Терехов.

Он также сообщил о попадании по территории производственного предприятия в Киевском районе Харькова.

Напомним

В ночь на субботу, 31 мая, россияне атаковали Харьков. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, под ударом оказался Шевченковский район.

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что областной центр находится под атакой вражеских БпЛА.

У ВСУ нет антидроновых сеток в Харьковской и Сумской областях – Жорин30.05.25, 18:50 • 8392 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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