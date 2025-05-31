росія атакувала Харків ударними БПЛА: що відомо про нічну атаку
Київ • УНН
Вночі 31 травня росіяни атакували Харків, під ударом опинився Шевченківський район. Місцева влада повідомляє про вибухи та атаку ворожих БпЛА.
В ніч на суботу, 31 травня, росіяни атакували Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.
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Він уточнив, що під ударом опинився Шевченківський район Харкова.
У місті було чутно вибухи! Над Харковом зафіксовано ворожі ударні БПЛА. Залишайтеся в укриттях!
Згодом він повідомив, що є інформація про влучання по території виробничого підприємства у Київському районі.
У свою чергу голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що обласний центр перебуває під атакою ворожих БпЛА, "лунають вибухи".
Нагадаємо
У ніч на 30 травня Харків зазнав масованої атаки БпЛА. Удар прийшовся по Слобідському району міста. Було зафіксовано "прильоти" восьми безпілотників.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки росіян на Харків постраждала працівниця КП, що під час атаки дронів знаходилася на території підприємства.
ЗСУ не мають антидронових сіток у Харківській та Сумській областях - Жорін30.05.25, 18:50 • 7862 перегляди