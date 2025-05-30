Удар дронів по Харкову: поранення зазнала 61-річна жінка

Внаслідок атаки росіян на Харків у ніч на п'ятницю, 30 травня, постраждала одна працівниця КП, що під час атаки дронів знаходилася на території підприємства. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

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Він також розповів, що загалом було зафіксовано вісім влучань по Слобідському району Харкова.

Житлові будинки, що розташовані поблизу місця обстрілу, зазнали ушкоджень. Їхні масштаби уточнюються - написав Терехов.

У свою чергу керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що постраждалій жінці 61 рік.

"Медики надають всю необхідну допомогу", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо

У ніч на 30 травня Харків зазнав масованої атаки БпЛА. Удар прийшовся по Слобідському району міста. Було зафіксовано "прильоти" восьми безпілотників.

росіяни атакували Харківщину дронами: 8 постраждалих, серед них діти