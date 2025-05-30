Удар дронів по Харкову: поранення зазнала 61-річна жінка

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів
29 травня, 13:16 • 105688 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 10:11 • 134120 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

29 травня, 08:40 • 125380 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
29 травня, 08:12 • 115573 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

29 травня, 06:00 • 201838 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 104255 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 127798 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 111814 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 116663 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 102396 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
92%
746мм
Популярнi новини

росія цього місяця просувається найшвидшими темпами з листопада 2024 року – NYT

29 травня, 17:57 • 2826 перегляди

рф, відмовляючись від припинення вогню, може опинитися в дещо більш невигідному становищі в очах США - Фідан

29 травня, 18:07 • 2388 перегляди

Ситуація на Сумщині: бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, противник діє малими групами

29 травня, 18:27 • 3088 перегляди

Привласнили та “відмили” кошти однієї з найбільших нафтопереробних компаній України: правоохоронці провели майже 50 обшуків

29 травня, 20:30 • 5194 перегляди

Дуда: Українці майже не знають про Волинську трагедію, Польща ніколи не вважатиме ОУН-УПА борцями за свободу України

29 травня, 21:11 • 12604 перегляди
Публікації

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 13:16 • 105672 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

29 травня, 06:00 • 201825 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 211416 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 287589 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 298086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Хакан Фідан

Андрій Сибіга

Урсула фон дер Ляєн

Лісовий Оксен Васильович

Олег Синєгубов

Актуальні місця

Харківська область

Нідерланди

Європа

Київ

Суми

Реклама
УНН Lite

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 108495 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 101215 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 114436 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 171990 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 108188 перегляди
Актуальне

Туполєв Ту-22М

Ту-95

Ту-160

Су-34

Шахед-136

Удар дронів по Харкову: поранення зазнала 61-річна жінка

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

Внаслідок нічної атаки дронів на Харків 30 травня, у Слобідському районі зафіксовано вісім влучань. Постраждала 61-річна працівниця КП, що перебувала на території підприємства.

Удар дронів по Харкову: поранення зазнала 61-річна жінка

Внаслідок атаки росіян на Харків у ніч на п'ятницю, 30 травня, постраждала одна працівниця КП, що під час атаки дронів знаходилася на території підприємства. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

Він також розповів, що загалом було зафіксовано вісім влучань по Слобідському району Харкова.

Житлові будинки, що розташовані поблизу місця обстрілу, зазнали ушкоджень. Їхні масштаби уточнюються

- написав Терехов.

У свою чергу керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що постраждалій жінці 61 рік.

"Медики надають всю необхідну допомогу", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо

У ніч на 30 травня Харків зазнав масованої атаки БпЛА. Удар прийшовся по Слобідському району міста. Було зафіксовано "прильоти" восьми безпілотників.

росіяни атакували Харківщину дронами: 8 постраждалих, серед них діти30.05.25, 04:04 • 984 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків
Brent
$63.09
Bitcoin
$106,002.00
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,320.56
Ethereum
$2,627.46