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Удар дронов по Харькову: ранение получила 61-летняя женщина

Киев • УНН

 • 886 просмотра

В результате ночной атаки дронов на Харьков 30 мая, в Слободском районе зафиксировано восемь попаданий. Пострадала 61-летняя сотрудница КП, находившаяся на территории предприятия.

Удар дронов по Харькову: ранение получила 61-летняя женщина

В результате атаки россиян на Харьков в ночь на пятницу, 30 мая, пострадала одна сотрудница КП, которая во время атаки дронов находилась на территории предприятия. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

Он также рассказал, что в общей сложности было зафиксировано восемь попаданий по Слободскому району Харькова.

Жилые дома, расположенные вблизи места обстрела, получили повреждения. Их масштабы уточняются

- написал Терехов.

В свою очередь руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что пострадавшей женщине 61 год.

"Медики оказывают всю необходимую помощь", - отметил Синегубов.

Напомним

В ночь на 30 мая Харьков подвергся массированной атаке БпЛА. Удар пришелся по Слободскому району города. Было зафиксировано "прилеты" восьми беспилотников.

россияне атаковали Харьковщину дронами: 8 пострадавших, среди них дети30.05.25, 04:04 • 782 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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