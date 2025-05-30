У Харкові пролунали вибухи: місто масовано атакують БпЛА

Харків у ніч на п'ятницю, 30 травня, був атакований росіянами. Про це повідомляє УНН із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

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О 3:10 мер Харкова повідомив про вибух у місті.

Харків знову під ударом! У місті було чутно вибух. Уточнюємо обставини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях! - написав Терехов.

Пізніше він уточнив, що Харків перебуває під масованою атакою БПЛА.

Згодом керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в деяких районах обласного центру було чутно вибухи.

О 2:32 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики зі сходу. О 3:00 там повідомили про "швидкісну ціль на Харківщині".

Нагадаємо

Напередодні армія рф атакувала ракетами Харківщину - у передмісті Чугуєва пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини і закликав не ігнорувати сигналів тривоги.

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