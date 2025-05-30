У Харкові пролунали вибухи: місто масовано атакують БпЛА
Київ • УНН
У ніч на 30 травня Харків зазнав масованої атаки БпЛА. Міський голова Ігор Терехов повідомив про вибухи в місті, Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.
Харків у ніч на п'ятницю, 30 травня, був атакований росіянами. Про це повідомляє УНН із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
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О 3:10 мер Харкова повідомив про вибух у місті.
Харків знову під ударом! У місті було чутно вибух. Уточнюємо обставини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях!
Пізніше він уточнив, що Харків перебуває під масованою атакою БПЛА.
Згодом керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в деяких районах обласного центру було чутно вибухи.
О 2:32 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики зі сходу. О 3:00 там повідомили про "швидкісну ціль на Харківщині".
Нагадаємо
Напередодні армія рф атакувала ракетами Харківщину - у передмісті Чугуєва пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини і закликав не ігнорувати сигналів тривоги.
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