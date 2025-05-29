Ворог атакував Харківщину двома ракетами: вибухи пролунали у передмісті Чугуєва

Армія рф атакувала ракетами Харківщину - у передмісті Чугуєва пролунали вибухи. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Ворог атакував Харківщину двома ракетами: вибухи пролунали в передмісті Чугуєва. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється - повідомив голова ОВА.

Синєгубов наголосив, що окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини і закликав не ігнорувати сигналів тривоги.

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