Ворог атакував Харківщину двома ракетами: вибухи пролунали у передмісті Чугуєва
Київ • УНН
Російські війська атакували Харківщину двома ракетами. Вибухи зафіксовано у передмісті Чугуєва, інформація про наслідки та постраждалих уточнюється.
Армія рф атакувала ракетами Харківщину - у передмісті Чугуєва пролунали вибухи. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Ворог атакував Харківщину двома ракетами: вибухи пролунали в передмісті Чугуєва. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється
Синєгубов наголосив, що окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини і закликав не ігнорувати сигналів тривоги.
Атака по Харкову: пролунали щонайменше 4 вибухи28.05.25, 00:59 • 10067 переглядiв