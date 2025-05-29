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Враг атаковал Харьковщину двумя ракетами: взрывы прогремели в пригороде Чугуева

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Российские войска атаковали Харьковщину двумя ракетами. Взрывы зафиксированы в пригороде Чугуева, информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Враг атаковал Харьковщину двумя ракетами: взрывы прогремели в пригороде Чугуева

Армия рф атаковала ракетами Харьковщину - в пригороде Чугуева прогремели взрывы. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Враг атаковал Харьковщину двумя ракетами: взрывы прогремели в пригороде Чугуева. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется 

- сообщил председатель ОВА.

Синегубов подчеркнул, что оккупанты не прекращают террор мирного населения Харьковщины и призвал не игнорировать сигналы тревоги.

Атака по Харькову: прогремели по меньшей мере 4 взрыва 28.05.25, 00:59 • 10067 просмотров

Антонина Туманова

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