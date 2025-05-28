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Атака по Харькову: прозвучали как минимум 4 взрыва

Киев • УНН

 • 334 просмотра

В Харькове ночью 28 мая прозвучали взрывы. Городской голова сообщил, что звуки взрывов были слышны из пригорода и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Атака по Харькову: прозвучали как минимум 4 взрыва

В Харькове ночью 28 мая прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает УНН.

Детали

Местные корреспонденты рассказали о по меньшей мере четырех взрывах, которые были слышны в городе.

Впоследствии городской голова Игорь Терехов сообщил, что звуки взрывов, которые были слышны в Харькове, доносились из пригорода.

Однако для Харькова и дальше сохраняется опасность ударных БПЛА

- написал Терехов.

Он призвал горожан не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.

Напомним

Ночью 25 мая враг нанес удары по трем районам Харькова. В Шевченковском районе города пострадали три человека, среди них один ребенок.

В Харькове, впервые за время войны, зафиксирована атака FPV-дроном с боевой частью на базе РПГ - Терехов26.05.25, 15:54 • 3286 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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