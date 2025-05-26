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В Харькове, впервые за время войны, зафиксирована атака FPV-дроном с боевой частью на базе РПГ - Терехов

Киев • УНН

 • 1264 просмотра

Российские войска впервые атаковали Харьков FPV-дроном с боевой частью на базе РПГ. Во время атаки дронами ранены 11 человек, среди них есть ребенок.

В Харькове, впервые за время войны, зафиксирована атака FPV-дроном с боевой частью на базе РПГ - Терехов

российские войска, впервые за время полномасштабного вторжения, применили FPV-дрон с боевой частью, снаряженной по принципу РПГ, для удара по Харькову. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал городского головы Харькова Игоря Терехова.

Детали

Как сообщил мэр, комментируя ночную атаку 25 мая, которая также включала применение "Шахедов", FPV-дрон с боевым зарядом, вероятно, созданный на базе ручного противотанкового гранатомета (РПГ), попал в гражданскую инфраструктуру. Это первый зафиксированный случай применения такого типа боеприпаса на территории Харькова с начала вторжения.

Впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ. Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города

- подчеркнул городской голова Харькова Игорь Терехов. 

По мнению мэра Харькова, "это новый этап террора, к которому противник, очевидно, готовится системно". Во время 7 попаданий по городу пострадали 11 человек, среди них - ребенок. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму. Но, к счастью, обошлось без погибших.

Дополнительно

Мэр подчеркнул, что местные службы оперативно реагируют на повреждения.

Обследуем дома, закрываем контуры, помогаем жителям. Очень много окон разбито, люди получили травмы из-за осколков стекла

- рассказал Терехов в своем Telegram-канале.

Спасатели, медики и представители коммунальных служб находятся на местах поражения. Проводится фиксация ущерба и оказание помощи пострадавшим. Справка FPV-дроны – это быстрые и маневренные беспилотники, способные нести боевой заряд и точно поражать цели. Применение боевой части на базе РПГ означает новый уровень угрозы для городского населения, поскольку такие дроны способны пробивать укрепления и наносить масштабные повреждения.

Напомним

Харьков регулярно подвергается атакам дронами-камикадзе типа "Шахед". Только за последние недели город несколько раз обстреливали с воздуха, в результате чего были ранены десятки людей и разрушена гражданская инфраструктура.

В последний раз массированный удар по Харькову произошел 22 мая, тогда пострадали частные дома в Холодногорском районе.  

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Война
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