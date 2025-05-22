росіяни вдарили по Харкову ракетою: перші подробиці

Вночі 22 травня ворог завдав по Харкову ракетного удару. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

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За його словами, під ударом опинився Холодногірський район Харкова.

Пошкоджено вісім приватних будинків. У двох людей - гостра реакція на стрес - розповів Терехов.

Він додав, що постраждалим надається медична допомога.

Нагадаємо

20 травня окупанти вдарили по Харкову та області дронами та КАБами. Зокрема, ворог поцілив БпЛА по Шевченківському району обласного центру. В області восьмеро цивільних постраждали, було пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

13 травня росіяни масовано обстріляли п'ять населених пунктів на Харківщині з різних видів озброєння. Внаслідок атак двоє людей загибнули, семеро постраждали.

У Харкові біля житлового будинку виявили БПЛА: деталі