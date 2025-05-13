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"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?
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Внаслідок атак рф на Харківщину двоє загиблих, семеро постраждалих - прокуратура

Київ • УНН

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Російські війська обстріляли Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Шестакове та Старий Салтів. Пошкоджено будинки, підприємства, є поранені, прокуратура почала розслідування.

Внаслідок атак рф на Харківщину двоє загиблих, семеро постраждалих - прокуратура

Окупанти 13 травня впродовж дня масовано обстріляли п'ять населених пунктів на Харківщині з різних видів озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

13 травня починаючи з 9:40 ранку російські військовослужбовці били по Купʼянську з різного виду озброєння. Внаслідок влучань декількох FPV-дронів пошкоджено будівлі комунального підприємства та автомобіль.

Приблизно о 15:30 ворог завдав по місту ще серію авіаударів. Через влучання КАБів пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди, будівлі підприємства. 56-річна жінка дістала поранень, їй надано допомогу на місці. У 34-річного чоловіка гостра реакція на стрес.

Крім того, зафіксовано влучання декількох КАБів по селищу Купʼянськ-Вузловий. Пошкоджень зазнали житлові будинки.

Під ворожі обстріли потрапила і Чугуївщина. Внаслідок влучання БпЛА у полі поблизу села Шестакове пошкоджено екскаватор.

О 15:15 російська армія також завдала удару безпілотником по підприємству в селищі Старий Салтів, внаслідок чого одну людину поранено, пошкоджень зазнали два автомобілі. Попередньо встановлено, що для атак на Чугуївщину ворог застосував БпЛА "Ланцет".

За задокументованими фактами злочинів збройних сил росії проти мирного населення Купʼянська та Чугуївська окружні прокуратур Харківської області почали досудові розслідування. 

Нагадаємо

Російська армія вдарила по Нечволодівці трьома авіабомбами, вбивши двох людей. Ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості, їм надається допомога.

Лілія Набока

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