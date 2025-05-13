Окупанти скинули три КАБи на село на Куп'янщині - ОВА

російська армія здійснила авіаційний удар по селу Нечволодівка у Куп’янському районі на Харківщині, застосувавши три керовані авіаційні бомби.

Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

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За його словами, внаслідок обстрілу загинули 80-річний чоловік та 70-річна жінка, тіло якої рятувальники знайшли під завалами приватного будинку.

Крім того, травми різного ступеня тяжкості отримали 88-річна жінка, 69-річний чоловік, 67-річна і 83-річна жінки. Всім надається висококваліфікована медична допомога.

На Харківщині через ворожі обстріли та вибух поранено 6 людей, серед них дитина

Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо

По Шевченківському району Харкова, окупанти 13 травня, попередньо, вдарили дроном "Молнія".