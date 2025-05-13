Оккупанты сбросили три КАБа на село в Купянском районе - ОВА
Киев • УНН
Российская армия ударила по Нечволодовке авиабомбами, убив двух человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, им оказывается помощь.
российская армия нанесла авиационный удар по селу Нечволодовка в Купянском районе Харьковской области, применив три управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Детали
По его словам, в результате обстрела погибли 80-летний мужчина и 70-летняя женщина, тело которой спасатели нашли под завалами частного дома.
Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 88-летняя женщина, 69-летний мужчина, 67-летняя и 83-летняя женщины. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.
В Харьковской области из-за вражеских обстрелов и взрыва ранены 6 человек, среди них ребенок09.05.25, 08:59 • 3355 просмотров
Враг продолжает террор мирного населения Харьковской области - подчеркнул Синегубов.
Напомним
По Шевченковскому району Харькова, оккупанты 13 мая, предварительно, ударили дроном "Молния".