Оккупанты сбросили три КАБа на село в Купянском районе - ОВА

российская армия нанесла авиационный удар по селу Нечволодовка в Купянском районе Харьковской области, применив три управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Детали

По его словам, в результате обстрела погибли 80-летний мужчина и 70-летняя женщина, тело которой спасатели нашли под завалами частного дома.

Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 88-летняя женщина, 69-летний мужчина, 67-летняя и 83-летняя женщины. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.

В Харьковской области из-за вражеских обстрелов и взрыва ранены 6 человек, среди них ребенок

Враг продолжает террор мирного населения Харьковской области - подчеркнул Синегубов.

Напомним

По Шевченковскому району Харькова, оккупанты 13 мая, предварительно, ударили дроном "Молния".