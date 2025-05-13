По Харкову, попередньо, ворог вдарив дроном "Молнія" - ОВА

У Шевченківському районі Харкова, попередньо, зафіксовано удар ворожого дрону типу "Молнія", про постраждалих інформації наразі немає, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.



Попередньо, зафіксовано удар ворожого БпЛА типу "Молнія" в Шевченківському районі Харкова. На цю хвилину, без постраждалих. Профільні служби прямують на місце "прильоту" - написав голова ОВА Синєгубов.

Доповнення

За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів у селі Кіндрашівка постраждав 62-річний чоловік, у селі Руські Тишки поранення отримав 51-річний чоловік. Ворог, з його слів, застосовував по Харківщині різні види озброєння: 2 КАБ; 2 fpv-дронів.