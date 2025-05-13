По Харькову, предварительно, враг ударил дроном "Молния" - ОВА

$41.540.01
46.160.59
ukenru
CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
12:11 • 8052 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
11:29 • 19423 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

10:48 • 25574 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

08:36 • 63920 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

07:44 • 41999 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

13 мая, 05:20 • 94607 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:00 • 99660 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 86600 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 63539 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 63263 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
68%
747мм
Популярные новости

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 42903 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

07:57 • 37335 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 31904 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 21086 просмотра

Сериал "Fallout" продлен на 3 сезон

10:29 • 28555 просмотра
публикации

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

08:36 • 63922 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:20 • 94610 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая, 05:00 • 99664 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 125696 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

12 мая, 14:27 • 124931 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 21841 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 32621 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

07:57 • 38037 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 43605 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 52056 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

По Харькову, предварительно, враг ударил дроном "Молния" - ОВА

Киев • УНН

 • 476 просмотра

В Шевченковском районе Харькова зафиксирован удар вражеского БпЛА типа "Молния". На эту минуту, без пострадавших, на место направляются профильные службы.

По Харькову, предварительно, враг ударил дроном "Молния" - ОВА

В Шевченковском районе Харькова, предварительно, зафиксирован удар вражеского дрона типа "Молния", о пострадавших информации пока нет, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Предварительно, зафиксирован удар вражеского БпЛА типа "Молния" в Шевченковском районе Харькова. На эту минуту, без пострадавших. Профильные службы направляются на место "прилета"

- написал глава ОВА Синегубов.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеские удары получили 3 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов в селе Кондрашовка пострадал 62-летний мужчина, в селе Русские Тишки ранения получил 51-летний мужчина. Враг, по его словам, применял по Харьковской области различные виды вооружения: 2 КАБ; 2 fpv-дронов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Олег Синегубов
Украина
Харьков
Brent
$65.77
Bitcoin
$103,687.20
S&P 500
$5,831.31
Tesla
$316.72
Газ TTF
$35.58
Золото
$3,246.15
Ethereum
$2,523.41