По Харькову, предварительно, враг ударил дроном "Молния" - ОВА

В Шевченковском районе Харькова, предварительно, зафиксирован удар вражеского дрона типа "Молния", о пострадавших информации пока нет, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.



Предварительно, зафиксирован удар вражеского БпЛА типа "Молния" в Шевченковском районе Харькова. На эту минуту, без пострадавших. Профильные службы направляются на место "прилета" - написал глава ОВА Синегубов.

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По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеские удары получили 3 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов в селе Кондрашовка пострадал 62-летний мужчина, в селе Русские Тишки ранения получил 51-летний мужчина. Враг, по его словам, применял по Харьковской области различные виды вооружения: 2 КАБ; 2 fpv-дронов.