В Харьковской области из-за вражеских обстрелов и взрыва ранены 6 человек, среди них ребенок

В течение суток российские войска обстреляли Харьковскую область, ранив 5 людей в Великих Проходах и Купянске. В Заречном 11-летний мальчик пострадал от взрыва. Об этом сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадали 2 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрела в селе Великие Проходы Дергачевской громады ранены трое людей, в городе Купянск - двое. В селе Заречное Старосалтовской громады из-за взрыва неизвестного предмета ранен 11-летний мальчик - написал Синегубов в Telegram.

По данным главы ОВА, враг применял по Харьковщине 2 fpv-дрона.

В Харьковском и Купянском районах повреждены автомобили, отметил он.

Нашёл в поле неизвестный предмет: в Харьковской области подорвался 11-летний мальчик